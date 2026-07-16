Zajímalo vás někdy, jak vlastně vznikla kultovní série Rocky? To se dozvíte už brzy. Herec Anthony Ippolito, známý ze seriálu „Grand Army“, se totiž v chystaném snímku ujímá role právě Sylvestera Stallona. Film v zákulisním pohledu rekonstruuje vznik kultovního sportovního dramatu z roku 1976. A nutno podotknout, že Ippolito je v roli k nerozeznání od Stalloneho.
Oficiální synopse studia Amazon MGM zní: „Film vypráví skutečný příběh Sylvestera Stallonea a jeho nezlomné víry v to, že jeho úkolem nebylo jen napsat Rockyho, ale že měl být přímo Rockym Balboou“.
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Podle Variety se ve vedlejších rolích objeví Stephan James jako Carl Weathers, dále Anna Sophia Robb, Matt Dillon, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass a Robert Morgan. Peter Farrelly, režisér oscarového filmu „Green Back“, se po svých komediích pro Amazon, tak vrací k dramatičtějšímu tématu.
Ippolito má navíc se ztvárňováním hereckých ikon 70. let už zkušenost. V minisérii „The Offer“ od Paramount+, mapující vznik filmu „Kmotr“, hrál Ala Pacina. Nyní se zhostil role Sylvestera Stallona, který proslul tím, že prvního Rockyho natočil za méně než milion dolarů.
Původní film se navíc stal největším kasovním trhákem roku 1976 a získal Oscara za nejlepší film. Je to tak úspěch, který se natrvalo zapsal do dějin Hollywoodu.