Timeless: Occulto se vrací ke kořenům klasického koktejlu
Bar Minus One ve W Prague otevírá od 1. října třetí kapitolu Occulta s názvem Timeless. Po Fantastical Garden a degustačním menu párovaném s jídlem se místo vrací k samotným kořenům klasického koktejlového baru – k řemeslu, rituálu a historii. To vše podtrhuje i prostor baru navržený studiem AvroKO, který staví na původních malbách a historii místnosti a tvoří tak elegantní protipól hravějšímu a modernímu baru Poppy, který se nachází ve vedlejší místnosti.
Stejně jako každá kapitola Occulta vzniká i Timeless pod rukama barového týmu W Prague, jehož řemeslo sahá od klasiky prohibičního období až po techniky zlaté barové éry. Nabídku doplňuje pečlivě sestavený vinný lístek včetně výběru sektů a šampaňského. Právě víno dostává v nové kapitole Occulta mnohem větší prostor s důrazem na pečlivě vybranou selekci vín, která se vedle koktejlové nabídky stává nedílnou součástí celého zážitku.
Nově jsou součástí menu také malé snacks dostupné do pozdních večerních hodin – krokety z cukety, truffle burger, chicken popcorn nebo výběr sýrů a salámů k vínu. Každý čtvrtek navíc patří Thursday Martinis: kombinaci klasického martini v párování s french fries.
Nedělní brunch v Le Petit Beefbar au Grand Café
Od 13. září se do Le Petit Beefbar au Grand Café vrací Sunday brunch, tentokrát ve větším a bohatším provedení. Hosté se mohou těšit na mořský bar s cevichem a ústřicemi, carving stanici, bohatý dezertový bar i klasiky Beefbaru jako bao buns, quesadillas nebo mini burgery.
Ve spolupráci se značkou Perrier-Jouët si hosté mohou vybrat ze tří balíčků: Le Petit za 1 800 Kč zahrnuje celý brunch s nealkoholickými nápoji, džusy, kávou a čajem; La Fête za 2 650 Kč přidává neomezené vybrané víno, Crémant a vybrané signature koktejly; La Grande Cuvée za 3 150 Kč pak nabízí šampaňské Perrier-Jouët, vybraná vína a koktejly. Brunch doprovází živá hudba a od října se přidají také první spolupráce s lokálními partnery.
Brunch se koná každou neděli od 13. září do konce roku 2026, vždy od 12:00 do 16:00.
Podzimní restart v AWAY Spa
AWAY Spa vítá sychravé podzimní počasí dvěma novými ošetřeními zaměřenými na regeneraci těla i mysli. Ošetření Jetlag Reverse kombinuje Therabody Air Recovery JetBoots s uvolňující masáží hlavy, krku a paží a pomáhá zbavit se únavy z cestování, podpořit krevní oběh a navrátit energii. Cena procedury je 1 450 Kč (30 minut). Ošetření Drift AWAY je pak celková masáž zad včetně gluteálních svalů olejem Tranquility Oil, která uvolní napětí a zbaví hlavu přebytečného napětí po dlouhých dnech. Cena procedury je 1 500 Kč (30 minut).