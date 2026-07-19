Zrodí se nová fotbalová tradice? Finále MS poprvé nabídne poločasovou show


Fotogalerie 16

MEXICO CITY, MEXIKO – 11. června 2026: Shakira vystupuje během zahajovacího ceremoniálu před utkáním skupiny A FIFA World Cup 2026 Group A Match mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou na stadionu Mexico City Stadium dne 11. června 2026 v Mexico City v Mexiku. (Foto: Ryan Pierse – FIFA / FIFA prostřednictvím Getty Images) | foto: Ryan Pierse - FIFA

Mariana Vašutová
  9:00
Na fotbalovém mistrovství světa se píše historie. FIFA vůbec poprvé připravila pro finále vlastní halftime show po vzoru amerického Super Bowlu. Na jednom pódiu se mají objevit Justin Bieber, Shakira, Madonna nebo Burna Boy. Fanoušci ale místo nadšení řeší hlavně jednu otázku: nepřichází fotbal o svou největší tradici?

FIFA píše historii

Finále mistrovství světa ve fotbale letos přitáhne k obrazovkám nejspíš celé lidstvo. V neděli 19. července 2026 se Španělsko utká s Argentinou na MetLife Stadium v East Rutherfordu v New Jersey. Při této příležitosti se očekává řada hudebních hvězd, které okoření poločasovou show.

Když se řekne halftime show, většině lidí se okamžitě vybaví Super Bowl a vystoupení, o kterých se mluví ještě týdny po finále NFL. Fotbal byl ale vždy jiný. Poločas trval patnáct minut. Hráči zamířili do kabin, fanoušci si odskočili na občerstvení a za chvíli se znovu hrálo. Jenže právě to se letos změní!

SPOJENÉ STÁTY – 16. července 2026: (Poznámka redakce: Tento snímek je...

Finále mistrovství světa 2026 nabídne první oficiální poločasovou show v historii šampionátu

A show nebude malá. Na pódiu se podle zahraničních médií vystřídají Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy, BTS a další. Objevit se mají dokonce i postavičky ze Sesame Street nebo Mupetů.

Jenže je tu jeden problém. Poločas ve fotbale tradičně trvá 15 minut. Nově by se měl protáhnout přibližně na 30 minut, aby bylo vůbec možné celý program uskutečnit. A právě tato změna rozděluje fanoušky. Na sociálních sítích se okamžitě objevily otázky, jestli je to ještě fotbal, nebo už jen čistě televizní show a marketing.

Někteří upozorňují na to, že delší přestávka může ovlivnit tempo zápasu i samotné hráče. Jiní naopak tvrdí, že jde o logický krok. Mistrovství světa sledují miliardy lidí a podobná show může přitáhnout ještě širší publikum.

JERSEY CITY, NEW JERSEY – 17. července 2026: Celkový pohled na dronovou...

Fotbal se mění

Není to přitom první novinka letošního šampionátu. Velkou debatu už během turnaje vyvolaly například povinné hydratační pauzy, které FIFA zavedla kvůli extrémním teplotám. Kritici ale upozorňovali, že každá další pauza znamená i více prostoru pro televizní reklamu. A právě proto část fanoušků vnímá i halftime show jako další krok směrem k americkému modelu sportovní zábavy.

Co říkáte na delší poločas ve finále fotbalového MS?

celkem hlasů: 40

Zrod nové tradice?

Možná se za pár let budeme divit, že finále mistrovství světa někdy probíhalo bez koncertu. Stejně jako si dnes málokdo umí představit Super Bowl bez poločasové show. Anebo se ukáže, že některé tradice není potřeba měnit. Jedno je ale jisté už teď. Letošní finále mezi Španělskem a Argentinou nebude jen největší sportovní událostí roku.

MEXICO CITY, MEXIKO – 11. června 2026: Shakira vystupuje během zahajovacího ceremoniálu před utkáním skupiny A FIFA World Cup 2026 Group A Match mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou na stadionu Mexico City Stadium dne 11. června 2026 v Mexico City v Mexiku. (Foto: Ryan Pierse – FIFA / FIFA prostřednictvím Getty Images)
JERSEY CITY, NEW JERSEY – 17. července 2026: Celkový pohled na dronovou světelnou show nad New York Harbor, která zobrazuje grafiku trofeje FIFA World Cup před panoramatem dolního Manhattanu z Liberty State Park dne 17. července 2026 v Jersey City ve státě New Jersey. (Foto: Justin Setterfield / Getty Images)
SPOJENÉ STÁTY – 16. července 2026: (Poznámka redakce: Tento snímek je digitální fotomontáž vytvořená 16. července z několika samostatných fotografií.) Na této fotokoláži jsou zleva Rodri, Álex Baena, Lamine Yamal a Unai Simón ze Španělska a Emiliano Martínez, Lionel Messi, Julián Álvarez a Enzo Fernández z Argentiny před finálovým utkáním FIFA World Cup 2026 Final mezi Španělskem a Argentinou. Zápas se odehraje 19. července 2026 na stadionu New York/New Jersey Stadium. (Foto: FIFA / FIFA prostřednictvím Getty Images)
MADRID, ŠPANĚLSKO – 15. června 2026: Bad Bunny vystupuje na pódiu během svého turné **DeBI TiRAR MaS FOToS Tour** na stadionu Riyadh Air Metropolitano dne 15. června 2026 v Madridu ve Španělsku. (Foto: Mariano Regidor / Getty Images)
16 fotografií
Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.