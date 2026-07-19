FIFA píše historii
Finále mistrovství světa ve fotbale letos přitáhne k obrazovkám nejspíš celé lidstvo. V neděli 19. července 2026 se Španělsko utká s Argentinou na MetLife Stadium v East Rutherfordu v New Jersey. Při této příležitosti se očekává řada hudebních hvězd, které okoření poločasovou show.
Když se řekne halftime show, většině lidí se okamžitě vybaví Super Bowl a vystoupení, o kterých se mluví ještě týdny po finále NFL. Fotbal byl ale vždy jiný. Poločas trval patnáct minut. Hráči zamířili do kabin, fanoušci si odskočili na občerstvení a za chvíli se znovu hrálo. Jenže právě to se letos změní!
Finále mistrovství světa 2026 nabídne první oficiální poločasovou show v historii šampionátu
A show nebude malá. Na pódiu se podle zahraničních médií vystřídají Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy, BTS a další. Objevit se mají dokonce i postavičky ze Sesame Street nebo Mupetů.
Jenže je tu jeden problém. Poločas ve fotbale tradičně trvá 15 minut. Nově by se měl protáhnout přibližně na 30 minut, aby bylo vůbec možné celý program uskutečnit. A právě tato změna rozděluje fanoušky. Na sociálních sítích se okamžitě objevily otázky, jestli je to ještě fotbal, nebo už jen čistě televizní show a marketing.
Někteří upozorňují na to, že delší přestávka může ovlivnit tempo zápasu i samotné hráče. Jiní naopak tvrdí, že jde o logický krok. Mistrovství světa sledují miliardy lidí a podobná show může přitáhnout ještě širší publikum.
Fotbal se mění
Není to přitom první novinka letošního šampionátu. Velkou debatu už během turnaje vyvolaly například povinné hydratační pauzy, které FIFA zavedla kvůli extrémním teplotám. Kritici ale upozorňovali, že každá další pauza znamená i více prostoru pro televizní reklamu. A právě proto část fanoušků vnímá i halftime show jako další krok směrem k americkému modelu sportovní zábavy.
Zrod nové tradice?
Možná se za pár let budeme divit, že finále mistrovství světa někdy probíhalo bez koncertu. Stejně jako si dnes málokdo umí představit Super Bowl bez poločasové show. Anebo se ukáže, že některé tradice není potřeba měnit. Jedno je ale jisté už teď. Letošní finále mezi Španělskem a Argentinou nebude jen největší sportovní událostí roku.