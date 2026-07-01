Festival ve Varech. Co všechno se na filmovém klenotu nemění?

Třeba ten pocit, když po dvou hodinách strávených v potemnělém sále vyjdete ven do letního večera. Chvíli ještě vstřebáváte právě zhlédnutý film, kolem vás proudí další návštěvníci a město žije svým vlastním festivalovým tempem. A pak přijde jedna z nejhezčích festivalových tradic – první pivo po filmu. Chvíle, kdy se debatuje o tom, co jste právě viděli, kdy se z filmu stává zážitek sdílený s ostatními.
Stejně neodmyslitelně ke KVIFF patří i sledování příjezdů na červený koberec. Někdo čeká hodiny, aby zahlédl světovou hvězdu, jiný jen na chvíli zpomalí cestou mezi projekcemi. Ať už přijede hollywoodská legenda nebo nová tvář světového filmu, ten okamžik vzrušení v davu je pokaždé stejný.
Lidi dělají festival
Neměnili bychom ani typy návštěvníků, které potkáváme každý rok, i když neznáme jejich jména. Partu stojící ve stejné frontě na ranní projekci. Dvojici, kterou pravidelně vídáme na kolonádě. Festivalové nadšence, co mají program nastudovaný lépe než samotní organizátoři. KVIFF má zvláštní schopnost vytvářet komunitu lidí, kteří se třeba neznají, ale na pár dní sdílejí stejný rytmus.
A pak je tu atmosféra Karlových Varů samotných. Ranní procházka téměř prázdnou kolonádou. Noční debaty, které se neplánovaně protáhnou až do východu slunce. Fronty, které vlastně tolik nevadí, protože se v nich vždycky dá hodit řeč s někým zajímavým. Pocit, že se na pár dní ocitnete ve světě, kde jsou filmy hlavním tématem každého rozhovoru.
Na neměnná spojení
Od roku 2019 k festivalu patří také Pilsner Urquell. Stejně jako některé filmové klasiky se stal součástí festivalových rituálů a okamžiků, na které se návštěvníci těší. Ať už jde o první plzeň po silném filmovém zážitku, setkání s přáteli mezi projekcemi nebo chvíli odpočinku uprostřed nabitého programu. Jsou to právě tyto drobné momenty, které společně vytvářejí neopakovatelnou atmosféru Karlových Varů.
A protože letošní ročník je jubilejní, chceme se zeptat i vás: Co byste na KVIFF neměnili vy?
Stačí natočit krátké video s odpovědí na otázku, co byste na festivalu nikdy neměnili. Může to být vaše oblíbená projekce, první pivo po filmu, ranní procházka kolonádou nebo každoroční setkání s přáteli.
Své video můžete natočit přímo ve festivalové zóně Pilsner Urquell, kde na vás bude čekat speciální filmová klapka určená právě pro natáčení festivalových vzkazů. Během prvních dvou dnů festivalu navíc můžete potkat profesionální filmový štáb, který bude po Karlových Varech sbírat příběhy návštěvníků a natáčet krátký film jako poctu šedesáti ročníkům KVIFF.
Možná právě váš festivalový moment se stane jeho součástí! Více informací najdete na: kviff.pilsner-urquell.cz.