Festivalové tempo nabralo na obrátkách a to i co se týče ESPRIT CLUBU v Císařských lázních. Druhý den Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se nesl v uvolněné atmosféře plné módy, beauty, dobré nálady a setkání, která ke KVIFFu už neodmyslitelně patří.
Během dne se v lounge vystřídala řada známých hostů. Dorazili herec Jan Cina, herečka Táňa Pauhofová, herec Petr Uhlík, Kateřina Sokolová, herečka Judit Bárdos i další osobnosti české a slovenské kulturní scény. ESPRIT CLUB se znovu stal místem, kde se mezi festivalovými projekcemi na chvíli zastaví čas na kávu, úpravu před večerním programem nebo jen krátké setkání s přáteli.
Pro Jana Cinu byl sobotní den navíc výjimečný i pracovně. Ve Varech měl premiéru nový snímek Chica Checa, který míří ve Varech do hlavní soutěže. Cina ve filmu ztvárňuje Lukáše, muže žijícího ve Francii, který se po letech vrací domů za svou matkou Zdenou v podání Pavly Tomicové. To, co zpočátku vypadá jako obyčejná rodinná návštěva, se postupně promění v příběh o tajemstvích, přijetí i odvaze být sám sebou. Kromě Pavly Tomicové ve filmu hrají také Věra Janků nebo Helena Vondráčková, která se ve snímku objeví sama za sebe.
Druhý festivalový den zachytil objektiv fotografa Benedikta Renče. Podívejte se do naší galerie a nasajte atmosféru KVIFFu.