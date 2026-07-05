Druhý den plný známých tváří. ESPRIT CLUB navštívili Jan Cina a Táňa Pauhofová


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Jan Cina patřil mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních, kam dorazil v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pozornost letos poutá také díky filmu Chica Checa, který měl na KVIFF premiéru v hlavní soutěži a v němž ztvárňuje výraznou roli drag queen Chica Checa v režii Tomáše Pavlíčka. (4. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

  9:00
Druhý festivalový den v ESPRIT CLUBU se nesl ve znamení filmových premiér, módy, beauty i příjemných setkání. Do prostor Císařských lázní během dne dorazila řada známých osobností včetně Jana Ciny, Táni Pauhofové, Petra Uhlíka, Kateřiny Sokolové nebo Judit Bárdos. Podívejte se na fotogalerii zachycenou z pohledu Benedikta Renče.

Festivalové tempo nabralo na obrátkách a to i co se týče ESPRIT CLUBU v Císařských lázních. Druhý den Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se nesl v uvolněné atmosféře plné módy, beauty, dobré nálady a setkání, která ke KVIFFu už neodmyslitelně patří.

Během dne se v lounge vystřídala řada známých hostů. Dorazili herec Jan Cina, herečka Táňa Pauhofová, herec Petr Uhlík, Kateřina Sokolová, herečka Judit Bárdos i další osobnosti české a slovenské kulturní scény. ESPRIT CLUB se znovu stal místem, kde se mezi festivalovými projekcemi na chvíli zastaví čas na kávu, úpravu před večerním programem nebo jen krátké setkání s přáteli.

Pro Jana Cinu byl sobotní den navíc výjimečný i pracovně. Ve Varech měl premiéru nový snímek Chica Checa, který míří ve Varech do hlavní soutěže. Cina ve filmu ztvárňuje Lukáše, muže žijícího ve Francii, který se po letech vrací domů za svou matkou Zdenou v podání Pavly Tomicové. To, co zpočátku vypadá jako obyčejná rodinná návštěva, se postupně promění v příběh o tajemstvích, přijetí i odvaze být sám sebou. Kromě Pavly Tomicové ve filmu hrají také Věra Janků nebo Helena Vondráčková, která se ve snímku objeví sama za sebe.

Druhý festivalový den zachytil objektiv fotografa Benedikta Renče. Podívejte se do naší galerie a nasajte atmosféru KVIFFu.

Jan Cina patřil mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních, kam dorazil v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pozornost letos poutá také díky filmu Chica Checa, který měl na KVIFF premiéru v hlavní soutěži a v němž ztvárňuje výraznou roli drag queen Chica Checa v režii Tomáše Pavlíčka. (4. 7. 2026)
Na festivalový večírek v Esprit Clubu v Císařských lázních zavítal herec Petr Uhlík. Představitel Ladislava Hojera z oceňované minisérie Metoda Markovič: Hojer. (4. 7. 2026)
Herec Petr Uhlík dorazil do Esprit Clubu v Císařských lázních. Český herec se proslavil především rolí Ladislava Hojera v oceňované minisérii Metoda Markovič: Hojer a patří mezi výrazné tváře nastupující herecké generace. (4. 7. 2026)
Manželé Lukáš Hejlík a Veronika Hejlíková dorazili do Esprit Clubu v Císařských lázních. Jeden z nejznámějších párů české gastro a kulturní scény společně pózovali před foťákem Benedikta Renče, (4. 7. 2026)
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