ESPRIT CLUB v Císařských lázních si i čtvrtý den Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary drží své tempo. Prostor, který během dne funguje jako zázemí pro odpočinek, styling i neformální setkání, se postupně stal jedním z přirozených center festivalového dění mimo červený koberec.
V neděli se v Esprit lounge objevila začínající herečka Simona Boledovičová, která si zahrála v očekávaném snímku Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Film, uvedený na KVIFFu, sleduje příběh lékařky Ingrid (Aňa Geislerová), která v 80. letech pracuje v zapadlé okresní nemocnici a postupně začíná zpochybňovat systém, jehož byla dlouho součástí. Drama otevírá citlivé téma rozhodování o mateřství v době, kdy o osudech žen často rozhodoval stát.
Do festivalového dění vstoupila také hudební a osobní linka Alberta Černého, který se ve Varech objevil se svou manželkou Barborou, s níž čeká miminko. Dorazil i zpěvák Marcell s partnerkou Lindou nebo Pavla Tomicová po boku svého hereckého kolegy Jana Ciny.
Jan Cina a Pavla Tomicová hrají hlavní role ve snímku Chica Checa, který je českým kandidátem na Křišťálový glóbus. Film odstartoval hlavní soutěž jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Chica Checa je čtvrtým celovečerním filmem Šimona Holého. Stejně jako ve svých předchozích projektech se režisér i tentokrát vrací k ženské hrdince, ale v mnohem intimnějším a generačně vrstevnatém příběhu.
Atmosféra ESPRIT CLUBU tak i ve čtvrtý den zůstává stejně uvolněná, živá a přirozeně propojující film, hudbu i nové tváře české a slovenské scény.