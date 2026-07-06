Čtvrtý den festivalu ve Varech. ESPRIT CLUB ovládli Pavla Tomicová a Albert Černý


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Herečka Pavla Tomicová navštívila čtvrtý den KVIFFu Esprit Club. Film Chica Checa, v němž hraje s hercem Janem Cinou byl nominován do hlavní soutěže. | foto: Benedikt Renč

Mariana Vašutová
  16:00
Čtvrtý festivalový den v ESPRIT CLUBU patřil hudbě, filmu i novým tvářím české scény. Dorazili zpěváci Albert Černý a Marcell a nechyběly ani herečky Simona Boledovičová či Pavla Tomicová. Příjemná a uvolněná atmosféra v Císařských lázní pokračuje.

ESPRIT CLUB v Císařských lázních si i čtvrtý den Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary drží své tempo. Prostor, který během dne funguje jako zázemí pro odpočinek, styling i neformální setkání, se postupně stal jedním z přirozených center festivalového dění mimo červený koberec.

V neděli se v Esprit lounge objevila začínající herečka Simona Boledovičová, která si zahrála v očekávaném snímku Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Film, uvedený na KVIFFu, sleduje příběh lékařky Ingrid (Aňa Geislerová), která v 80. letech pracuje v zapadlé okresní nemocnici a postupně začíná zpochybňovat systém, jehož byla dlouho součástí. Drama otevírá citlivé téma rozhodování o mateřství v době, kdy o osudech žen často rozhodoval stát.

Herečka Pavla Tomicová navštívila čtvrtý den KVIFFu Esprit Club. Film Chica Checa, v němž hraje s hercem Janem Cinou byl nominován do hlavní soutěže.
Zpěvák Marcell navštívil se svou manželkou Lindou Procházkovou Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hudebník, který se proslavil také svou účastí v televizní reality show Zrádci, dorazil po boku své ženy, designérky Lindy Procházkové. (5. 7. 2026)
Zpěvák Albert Černý navštívil v neděli Esprit Club v Císařských lázních v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Frontman kapely Lake Malawi, která reprezentovala Českou republiku na soutěži Eurovision Song Contest 2019, patřil mezi hosty festivalového společenského programu. (5. 7. 2026)
Modelka a maželka zpěváka Alberta Černého, Barbora Černá (Podzimková) byla součástí Esprit Clubu. Barbora je vítězka světového finále Elite Model Look pro rok 2014. S Albertem čekají své první miminko.
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Do festivalového dění vstoupila také hudební a osobní linka Alberta Černého, který se ve Varech objevil se svou manželkou Barborou, s níž čeká miminko. Dorazil i zpěvák Marcell s partnerkou Lindou nebo Pavla Tomicová po boku svého hereckého kolegy Jana Ciny.

Jan Cina a Pavla Tomicová hrají hlavní role ve snímku Chica Checa, který je českým kandidátem na Křišťálový glóbus. Film odstartoval hlavní soutěž jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Chica Checa je čtvrtým celovečerním filmem Šimona Holého. Stejně jako ve svých předchozích projektech se režisér i tentokrát vrací k ženské hrdince, ale v mnohem intimnějším a generačně vrstevnatém příběhu.

Atmosféra ESPRIT CLUBU tak i ve čtvrtý den zůstává stejně uvolněná, živá a přirozeně propojující film, hudbu i nové tváře české a slovenské scény.

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