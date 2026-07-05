Pohled do zákulisí ESPRIT CLUBU. Dorazili Radek Lajfr a Alena Doláková


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Herečka Jindřiška Hanušová a herec Radek Lajfr společně zapózovali v Esprit Clubu v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jindřiška Hanušová patří k talentům nastupující herecké generace, zatímco Radek Lajfr je je známý nejedn herectvím, ale i svou tvorbou na sociálních sítích. (4. 7. 2026) | foto: Vojtěch Plhák

  14:00
I když hlavní festivalové dění probíhá na projekcích a červeném koberci, v backstage ESPRIT CLUBU v Císařských lázních je stejně rušno. Jestli ne víc.

ESPRIT CLUB v Císařských lázních patří během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech k místům, kde se přirozeně potkává film, styl i neformální zákulisní atmosféra. Zatímco venku běží projekce, premiéry a večerní program, uvnitř se odehrává klidnější, ale ne méně zajímavá část festivalového dne.

Druhý festivalový den dorazili do ESPRIT CLUBU mimo jiné herec a influencer Radek Lajfr a herečka Alena Doláková, kteří se nechali připravit na festivalové dění a společně vyfotit.

Backstage ESPRIT CLUBU během dne funguje jako zázemí pro hosty, kteří se potřebují připravit, na chvíli si odpočinout nebo se jen na pár minut odpojit od festivalového tempa. I proto se tu během dne střídají známé tváře, kterým ESPRIT lounge poskytuje styling a beauty servis.

Podívejte se na galerii fotografů Vojtěcha Plháka a Tomáše Thurza z druhého dne KVIFFu 2026.

Herečka Jindřiška Hanušová a herec Radek Lajfr společně zapózovali v Esprit Clubu v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jindřiška Hanušová patří k talentům nastupující herecké generace, zatímco Radek Lajfr je je známý nejedn herectvím, ale i svou tvorbou na sociálních sítích. (4. 7. 2026)
ESPRIT CLIB backstage: herečka Judit Pecháček líčící se v Císařských Lázních. (4. 7. 2026)
Backstage v ESPRIT CLUBU v Císařských Lázních v Karlových Varech.
Česká divadelní a filmová herečka Andrea Uhlík Berecková chystající se v ESPRIT CLUBU v Císařských Lázních. (4. 7. 2026)
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