ESPRIT CLUB v Císařských lázních patří během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech k místům, kde se přirozeně potkává film, styl i neformální zákulisní atmosféra. Zatímco venku běží projekce, premiéry a večerní program, uvnitř se odehrává klidnější, ale ne méně zajímavá část festivalového dne.
Druhý festivalový den dorazili do ESPRIT CLUBU mimo jiné herec a influencer Radek Lajfr a herečka Alena Doláková, kteří se nechali připravit na festivalové dění a společně vyfotit.
Backstage ESPRIT CLUBU během dne funguje jako zázemí pro hosty, kteří se potřebují připravit, na chvíli si odpočinout nebo se jen na pár minut odpojit od festivalového tempa. I proto se tu během dne střídají známé tváře, kterým ESPRIT lounge poskytuje styling a beauty servis.
Podívejte se na galerii fotografů Vojtěcha Plháka a Tomáše Thurza z druhého dne KVIFFu 2026.