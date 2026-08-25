Erling Haaland se zbavil svých ikonických vlasů
Některé účesy jsou prostě účesy. A pak máte vlasy, které se stanou součástí osobnosti. U fotbalisty Erlinga Haalanda platilo dlouhé roky to druhé. Jeho blond vlasy stažené do culíku nebo volně spuštěné kolem ramen byly stejně rozpoznatelné jako jeho číslo devět na dresu Manchesteru City. Na letošním mistrovství světa už to skoro vypadalo, že mají vlastní fanouškovskou základnu. A teď jsou pryč!
Haaland se před startem nové sezony rozhodl pro radikální změnu a dlouhé vlasy nechal ostříhat nakrátko. Proměnu zveřejnil na sociálních sítích a post se samozřejmě stal virálním.
Je viking pryč?
Na změně je možná nejzajímavější právě načasování. Haaland přichází o svůj ikonický účes ve chvíli, kdy se jeho kariéra dostává do další kapitoly. Nová sezona, nový trenér a teď i nový look. Sám fotbalista svou proměnu spojil s myšlenkou nového začátku a přiznal, že o ostříhání přemýšlel už po mistrovství světa. Jenže existuje jeden člověk, který mu to rozhodně nedoporučoval. Zlatan Ibrahimović.
Švédský útočník mu totiž v minulosti radil, aby si vlasy nikdy nestříhal, protože jeho síla je právě v nich. Haaland to přesto udělal. A když mu po proměně zavolal přes FaceTime, Zlatan zjevně nebyl připravený na to, co uvidí.
Není to buzz cut
A tady přichází malý háček. Všichni nový účes označují jako buzz cut, ale při bližším pohledu jím úplně není. Haaland si na hlavě nechal přece jen trochu víc délky, především nahoře. Účes bychom označili spíš za „fuzzcut“.
A co jeho image?
Tohle je na celé změně možná zajímavější než samotný účes. Haaland si za poslední roky vytvořil jednu z nejvýraznějších podob mezi současnými fotbalisty. Dlouhé blond vlasy, svalnatá postava, trochu vikingský vzhled a výraz, který většinou nevěstí nic dobrého pro jeho protihráče. Najednou je pryč jedna z věcí, podle kterých jste ho poznali na první pohled. A přesto pořád vypadá jako Haaland.