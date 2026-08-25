Radikální změna. Erling Haaland zahodil vlasy, poznáte ho ještě?


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Útočník Manchesteru City Erling Haaland ostříhal své dlouhé blond vlasy. | foto: Visionhaus/Getty Images

Mariana Vašutová
  16:00
Erling Haaland udělal něco, co se zdálo skoro nemožné. Nechal si ostříhat své dlouhé blond vlasy, které se během letošního mistrovství světa staly skoro stejně slavnými jako jeho góly. Nový účes má znamenat nový začátek. A překvapivě mu sluší.

Erling Haaland se zbavil svých ikonických vlasů

Některé účesy jsou prostě účesy. A pak máte vlasy, které se stanou součástí osobnosti. U fotbalisty Erlinga Haalanda platilo dlouhé roky to druhé. Jeho blond vlasy stažené do culíku nebo volně spuštěné kolem ramen byly stejně rozpoznatelné jako jeho číslo devět na dresu Manchesteru City. Na letošním mistrovství světa už to skoro vypadalo, že mají vlastní fanouškovskou základnu. A teď jsou pryč!

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Short hair don’t care ✂️

23. srpna 2026 v 11:27, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 11:15
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Haaland se před startem nové sezony rozhodl pro radikální změnu a dlouhé vlasy nechal ostříhat nakrátko. Proměnu zveřejnil na sociálních sítích a post se samozřejmě stal virálním.

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Je viking pryč?

Na změně je možná nejzajímavější právě načasování. Haaland přichází o svůj ikonický účes ve chvíli, kdy se jeho kariéra dostává do další kapitoly. Nová sezona, nový trenér a teď i nový look. Sám fotbalista svou proměnu spojil s myšlenkou nového začátku a přiznal, že o ostříhání přemýšlel už po mistrovství světa. Jenže existuje jeden člověk, který mu to rozhodně nedoporučoval. Zlatan Ibrahimović.

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New season, new trim ‍♂️ Full episode on YT!

23. srpna 2026 v 11:11, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 11:15
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Švédský útočník mu totiž v minulosti radil, aby si vlasy nikdy nestříhal, protože jeho síla je právě v nich. Haaland to přesto udělal. A když mu po proměně zavolal přes FaceTime, Zlatan zjevně nebyl připravený na to, co uvidí.

Není to buzz cut

A tady přichází malý háček. Všichni nový účes označují jako buzz cut, ale při bližším pohledu jím úplně není. Haaland si na hlavě nechal přece jen trochu víc délky, především nahoře. Účes bychom označili spíš za „fuzzcut“.

A co jeho image?

Tohle je na celé změně možná zajímavější než samotný účes. Haaland si za poslední roky vytvořil jednu z nejvýraznějších podob mezi současnými fotbalisty. Dlouhé blond vlasy, svalnatá postava, trochu vikingský vzhled a výraz, který většinou nevěstí nic dobrého pro jeho protihráče. Najednou je pryč jedna z věcí, podle kterých jste ho poznali na první pohled. A přesto pořád vypadá jako Haaland.

Erling Haaland během čtvrtfinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale 2026...
Fotbalista Erling Haaland s novým krátkým sestřihem.
Fotbalista Erling Haaland se ostříhal.
Erling Haaland během čtvrtfinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Norskem a Anglií na Miami Stadium v Miami Gardens na Floridě. 11. července 2026. (Foto: Etsuo Hara/Getty Images)
Fotbalista Erling Haaland se ostříhal.
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