Element IQ: Jak se hledá budoucnost krásy


Element IQ: Jak se hledá budoucnost krásy | foto: Archiv Element IQ

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL
Za značkou Element IQ stojí PharmDr. Lucia Havlíková, která propojuje farmaceutické know-how s nejnovějšími inovacemi korejské skincare. Místo trendů sází na vědu, kvalitu a produkty, kterým sama věří.

Když kosmetiku vybírá farmaceutka

Ve světě kosmetiky vznikají každý den nové trendy. PharmDr. Lucia Havlíková se však celý profesní život řídí jiným pravidlem – každé doporučení musí mít svůj důvod. Právě z této filozofie vznikl Element IQ – česká společnost, která propojuje farmaceutickou preciznost s nejnovějšími poznatky korejské kosmetické vědy.

Serum

To nejlepší z Koreje – pečlivě vybrané

Ke korejské kosmetice ji přivedla cesta, která začala u dovozu šestiletého červeného ženšenu z oblasti Punggi. Díky úzké spolupráci s korejskými výrobci a laboratořemi získala přístup k technologiím i značkám, které dnes patří ke světové špičce.

Do portfolia Element IQ se ale nedostane každý produkt. Lucia Havlíková osobně posuzuje složení, účinné látky, technologii výroby i filozofii jednotlivých značek. Ve většině případů během několika minu

t pozná, jestli jde jen o marketingový příběh, nebo o produkt, který má skutečnou hodnotu.

Právě proto dnes Element IQ zastupuje pouze pečlivě vybrané korejské značky Whamisa, Fortuna, Moisten a Nine Tails a nabízí jen to nejlepší z jejich portfolia. Každá z nich představuje jiný přístup k péči o pleť, všechny ale spojuje důraz na inovace, kvalitní ingredience a dlouhodobé výsledky.

Whamisa | foto: Archiv Element IQ

Fortuna | foto: Archiv Element IQ

Moisten | foto: Archiv Element IQ

Nine Tails | foto: Archiv Element IQ

Když nestačí vybírat, vzniká vlastní vývoj

Po letech testování stovek produktů přišla přirozená otázka – co kdyby bylo možné vytvořit kosmetiku přesně podle vlastních představ? Vlastní vývoj se tak stal splněným snem.

Největší chloubou značky jsou dnes tři séra Element IQ, která vznikala několik let ve spolupráci s předními korejskými laboratořemi. Každé bylo navrženo pro jinou potřebu pleti, společně ale tvoří promyšlený systém péče založený na podpoře přirozené regenerace pokožky. V jejich složení se propojují nejmodernější aktivní látky současné skincare – biomimetické peptidy, PDRN, exosomy i spikule technologie – s důrazem na příjemnou texturu a každodenní komfort používání.

Serum

Serum - Spicule

Stejnou filozofii představují také kolagenové stripy pro aplikaci přes ústní sliznici, které Element IQ uvedl jako první na český trh, i prémiový šestiletý korejský ženšen z oblasti Punggi. Přestože jde o rozdílné produkty, spojuje je stejná myšlenka – hledat inovace, které dávají smysl a podporují krásu i zdraví zevnitř.

New Age Collagen

Žen šen

Žen šen

Krása podložená vědou

Element IQ není značkou, která následuje trendy. Vybírá i vyvíjí produkty s respektem k tomu, jak lidská pokožka skutečně funguje. Farmaceutické vzdělání, zkušenosti z medicíny i inspirace korejským výzkumem vytvářejí základ filozofie, která věří, že zdravá a krásná pleť nezačíná sliby, ale porozuměním.

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