Element IQ: Jak se hledá budoucnost krásy

Když kosmetiku vybírá farmaceutka
Ve světě kosmetiky vznikají každý den nové trendy. PharmDr. Lucia Havlíková se však celý profesní život řídí jiným pravidlem – každé doporučení musí mít svůj důvod. Právě z této filozofie vznikl Element IQ – česká společnost, která propojuje farmaceutickou preciznost s nejnovějšími poznatky korejské kosmetické vědy.
To nejlepší z Koreje – pečlivě vybrané
Ke korejské kosmetice ji přivedla cesta, která začala u dovozu šestiletého červeného ženšenu z oblasti Punggi. Díky úzké spolupráci s korejskými výrobci a laboratořemi získala přístup k technologiím i značkám, které dnes patří ke světové špičce.
Do portfolia Element IQ se ale nedostane každý produkt. Lucia Havlíková osobně posuzuje složení, účinné látky, technologii výroby i filozofii jednotlivých značek. Ve většině případů během několika minu
t pozná, jestli jde jen o marketingový příběh, nebo o produkt, který má skutečnou hodnotu.
Právě proto dnes Element IQ zastupuje pouze pečlivě vybrané korejské značky Whamisa, Fortuna, Moisten a Nine Tails a nabízí jen to nejlepší z jejich portfolia. Každá z nich představuje jiný přístup k péči o pleť, všechny ale spojuje důraz na inovace, kvalitní ingredience a dlouhodobé výsledky.
Když nestačí vybírat, vzniká vlastní vývoj
Po letech testování stovek produktů přišla přirozená otázka – co kdyby bylo možné vytvořit kosmetiku přesně podle vlastních představ? Vlastní vývoj se tak stal splněným snem.
Největší chloubou značky jsou dnes tři séra Element IQ, která vznikala několik let ve spolupráci s předními korejskými laboratořemi. Každé bylo navrženo pro jinou potřebu pleti, společně ale tvoří promyšlený systém péče založený na podpoře přirozené regenerace pokožky. V jejich složení se propojují nejmodernější aktivní látky současné skincare – biomimetické peptidy, PDRN, exosomy i spikule technologie – s důrazem na příjemnou texturu a každodenní komfort používání.
Stejnou filozofii představují také kolagenové stripy pro aplikaci přes ústní sliznici, které Element IQ uvedl jako první na český trh, i prémiový šestiletý korejský ženšen z oblasti Punggi. Přestože jde o rozdílné produkty, spojuje je stejná myšlenka – hledat inovace, které dávají smysl a podporují krásu i zdraví zevnitř.
Krása podložená vědou
Element IQ není značkou, která následuje trendy. Vybírá i vyvíjí produkty s respektem k tomu, jak lidská pokožka skutečně funguje. Farmaceutické vzdělání, zkušenosti z medicíny i inspirace korejským výzkumem vytvářejí základ filozofie, která věří, že zdravá a krásná pleť nezačíná sliby, ale porozuměním.