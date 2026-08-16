Značka vznikla v roce 2017 a postupně se rozrostla o širokou paletu produktů, a to od funkčního oblečení přes doplňky až po obuv, to vše s důrazem na sportovní potřeby. Součástí byla i dlouhodobá a hodně sledovaná spolupráce s UFC.
Podle portálu Hypebeast probíhá rozchod po vzájemné dohodě. Johnson a jeho obchodní partnerka Dany Garciaová, kteří jsou jedinými vlastníky ochranné známky Project Rock, si nyní budou hledat nového výrobního a distribučního partnera pro budoucí kolekce.
|
Silver Fox je zpět. Keanu Reeves inspiruje muže, aby si přestali barvit vlasy
Za krokem Under Armour stojí především vnitřní reorganizace firmy, která se chce víc soustředit na vlastní řadu UA Train. Johnson tak není jediným velkým jménem, které baltimorská značka v poslední době ztratila, před ním k čínské firmě Li-Ning přestoupil i basketbalista Stephen Curry.
Under Armour bude stávající zásoby produktů Project Rock oficiálně distribuovat do října 2026.