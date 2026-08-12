Dlouhodobým zkoumáním k dokonalosti.

„NA ŠESTÝM JE TEPLÝ...“
Spot, laděný do nostalgické estetiky černobílého filmu, staví na jedné z nejcitovanějších hlášek české kinematografie z filmu Vesničko má středisková. Aňa Geislerová v něm se šarmem a naprosto vážnou tváří podstupuje degustační rituál. V první scéně ochutnává první lahev Pilsner Urquell, zamyslí se a na papíře nekompromisně škrtá číslo šest. Po dalším napití z druhé lahve opět pronese chladné „ne“ a škrtá osmičku. Teprve se třetím douškem se v její tváři zračí hřejivé uspokojení. Celou etudu uzavírá ikonickým verdiktem: „Dlouhodobým zkoumáním… na šestým je teplý, na osmým je přechlazený.“ Tato vtipná paralela ke slavnému filmovému hledání ideální teploty piva doktorem Skružným v podání Rudolfa Hrušínského na sedmém schodu dokonale ilustruje, že správná teplota a péče o pivo jsou zkrátka věda, ať už jste na vesnici, nebo na nejprestižnějším filmovém festivalu ve střední Evropě.
IKONA FESTIVALU A PIVNÍ MÚZA
Spojení Ani Geislerové a Pilsner Urquell na karlovarském festivalu není žádnou náhodou, ale pokračováním již tradiční kreativní spolupráce. Aňa je s touto značkou na KVIFF spjata dlouhodobě a nebojí se kvůli ní experimentovat na té nejvyšší úrovni. Všichni máme v živé paměti její minulé ročníky, kdy šokovala a fascinovala červený koberec v unikátních „pivních róbách“. Ať už šlo o šaty vytvořené procesem fermentace samotného piva od Jakuba Polanky, nebo o dechberoucí model od Jana Černého, který zdobily stovky broušených skleněných kapek vyrobených přímo z lahví plzeňského ležáku v manufaktuře Moser. Aňa dokazuje, že pivo může mít neuvěřitelný styl, eleganci a esprit.
NEJLEPŠÍ BUBLINKY VE VARECH
Pilsner Urquell coby oficiální pivo festivalu dlouhodobě redefinuje to, jak se lidé na KVIFF baví. Už dávno neplatí, že k večerním róbám a smokingům patří výhradně šampaňské. Značka úspěšně razí heslo, že „nejlepší bublinky ve Varech“ jsou ty v perfektně načepované hladince s hustou krémovou pěnou, kterou celebritám i běžným návštěvníkům servírují ti nejlepší výčepní - Pilsner Urquell Master Bartenders. Působení Pilsner Urquell na festivalu přináší do lázeňského města uvolněnost, prémiovou kvalitu a hrdost na české dědictví. Nový černobílý spot z Esprit clubu je toho jasným důkazem. Ukazuje, že zatímco trendy přicházejí a odcházejí, ty nejlepší festivalové tradice a rituály mají zůstat nedotčené, protože ovládat umění neměnit to, co je už tak dokonalé, je skutečné mistrovství. Když se pak spojí láska k filmu, smysl pro humor a vášeň pro kvalitu, vznikne stálice, která si zaslouží... no minimálně jedno dokonale vychlazené na tom správném, sedmém schodu.