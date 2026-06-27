Djokovič mezi kozami. Lacoste si vystřelilo z největší debaty tenisu


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Novak Djokovic | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  9:00
Novak Djokovič už roky rozděluje fanoušky. Jedna věc je ale téměř jistá. Když se začne debatovat o nejlepším tenistovi historie, jeho jméno zazní vždy mezi prvními. Značka Lacoste se teď rozhodla celou debatu proměnit v reklamu. A udělala to způsobem, který je stejně absurdní jako geniální.

Djoković mezi kozami. A dává to dokonalý smysl

Existují reklamy, které po třiceti sekundách zapomenete. A pak jsou reklamy, které vás donutí zastavit scrollování a říct si: „Co se to děje?“ Přesně do té druhé kategorie patří nová kampaň Lacoste s Novakem Djokovičem.

Srbská tenisová legenda se v ní totiž objevuje mezi skutečnými kozami. Ne náhodou. Ne kvůli farmářské estetice. A už vůbec ne proto, že by se značka Lacoste rozhodla změnit zaměření. Celá pointa stojí na jediném slově: GOAT.

Novak Djokovic.

Když se přezdívka stane marketingovým nástrojem

Ve sportu neexistují čtyři slavnější písmena. GOAT, tedy Greatest Of All Time, nejlepší všech dob.

Ať už patříte do týmu Federer, Nadal nebo Djokovič, jedno je jisté. Debata o tenisovém GOATovi se vede už více než dekádu. Značka Lacoste se ji rozhodla vzít doslova.

V nové kampani tak Djokovič tráví čas ve společnosti koz, cvičí s nimi, komunikuje s nimi a působí, jako by mezi ně dokonale zapadl. Je to absurdní, lehce sebeironické a přesně proto to funguje. Fanoušci na sociálních sítích okamžitě začali sdílet záběry z kampaně a na Redditu se reklama během několika hodin stala jedním z nejdiskutovanějších tenisových témat týdne.

lacoste

“The Masterclass of Yoga“

Balance.
Focus.
Discipline.
The pursuit of greatness takes many forms.

The of every court.

Directed by @maxsiedentopf

23. června 2026 v 18:00, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 10:26
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Lacoste už svého krokodýla jednou obětovalo

Pokud vám celý nápad připadá povědomý, nejste daleko od pravdy. Francouzská značka si s GOAT motivem pohrála už v roce 2025, kdy dokonce dočasně nahradila svůj ikonický krokodýlí znak kozou. Vznikla limitovaná kolekce s názvem From the Crocodile to the GOAT, která vzdávala hold Djokovičově kariéře a jeho postavení v historii tenisu. Součástí byly polokošile, trička, kšiltovky i bundy s upraveným logem.

Novak Djokovic.

Byl to poměrně odvážný krok. Málokterá značka je totiž ochotná sáhnout na vlastní logo kvůli jedinému ambasadorovi. Jenže Novak Djokovič není běžný ambasador. Za dobu spolupráce s Lacoste získal dvanáct grandslamových titulů a stal se jednou z nejvýznamnějších tváří značky.

Ať už si myslíte cokoliv, přesně o tohle šlo

Možná si stále myslíte, že největším tenistou historie je Federer. Možná nedáte dopustit na Nadala. A možná jste odjakživa v týmu Djokovič. To ale vlastně není podstatné. Protože pokud reklama přiměla miliony lidí znovu otevřít debatu o tom, kdo je skutečný GOAT, splnila svůj účel dokonale.

Djokovic Novak-

A upřímně? Když vás módní značka dokáže přesvědčit, abyste několik minut přemýšleli o kozách a tenisové historii zároveň, je to docela slušný marketingový výkon.

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