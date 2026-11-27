Ještě před několika desítkami let bylo naprosto běžné, že se člověku několik hodin nemůžete dovolat. Dnes víme, kdy byl naposledy online, zda si naši zprávu přečetl, nebo jestli právě píše odpověď. Schopnost rychle odpovědět si přitom stále častěji zaměňujeme s ochotou odpovědět.
Psycholožky Larissa K. Barber a Alecia M. Santuzzi popsaly v roce 2015 fenomén označovaný jako workplace telepressure, tedy psychický tlak spojený s potřebou okamžitě reagovat na pracovní zprávy. Jejich výzkum ukázal souvislost tohoto tlaku s mentálním i fyzickým vyčerpáním, kvalitou spánku a schopností regenerovat po práci. Podobný mechanismus si lze představit i v osobních vztazích.
Vyčerpávají nás i zprávy, na které neodpovídáme
Studie publikovaná v roce 2021 v odborném časopise Human Communication Research se zabývala fenoménem online vigilance, tedy stavem, kdy naše pozornost zůstává orientovaná na digitální svět. S vyšší mírou stresu souviselo především to, jak velký prostor online komunikace zabírala v našich myšlenkách.
Telefon tedy nemusíte mít neustále v ruce, aby vás zaměstnával. Stačí, že během vaření přemýšlíte nad nezodpovězenou zprávou nebo si před usnutím vzpomenete, komu jste ještě zapomněli napsat. Fyzicky jste možná offline, mentálně ale konverzace stále pokračují.
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Každá konverzace vyžaduje jinou energii
V jednu chvíli řešíte pracovní problém, o minutu později utěšujete kamarádku a vzápětí vymýšlíte vtipnou odpověď člověku, se kterým jste byli na rande. Mezi jednotlivými konverzacemi přepínáte nejen pozornost, ale také náladu a způsob vyjadřování. V psané komunikaci navíc chybí tón hlasu a mimika. Je tečka na konci věty známkou naštvání? Nebyla moje odpověď příliš stručná? A proč si zprávu přečetl, ale neodpověděl? Někdy věnujeme více energie interpretaci zprávy než jejímu samotnému obsahu.
Dovolte si nebýt neustále dostupní
Vypněte si zbytečné notifikace, vyhraďte si na odpovídání určitou část dne a místo nekonečného dopisování někdy navrhněte telefonát nebo osobní setkání. Především se ale zkuste zbavit pocitu, že každou pozdější odpověď musíte doprovázet omluvou. Být dostupní totiž není totéž jako být skutečně přítomní. A našim vztahům někdy prospěje mnohem více hodina společně strávená u kávy než padesát zpráv, které si během dne vyměníme napůl bezmyšlenkovitě.
Jak říká Calin, jsme chronicky online. Co teda s tím?
Kdy jste naposledy vyrazili na procházku bez telefonu nebo strávili celé odpoledne, aniž byste kontrolovali sociální sítě? Nemusíte se hned pouštět do radikálního digitálního detoxu. Začněte drobnými změnami. První půlhodinu po probuzení a poslední půlhodinu před spaním věnujte sami sobě, nikoliv displeji. Vypněte si notifikace, které nepotřebujete, a při setkání s přáteli nechte telefon v kabelce. Zkuste také vyrazit na kávu nebo na nákup bez sluchátek a nechat své myšlenky jen tak plynout.
Naučte se znovu přijmout chvíle, kdy se nic neděje. Nemusíte každou volnou minutu vyplnit scrollováním, odpovídáním na zprávy nebo konzumací dalšího obsahu. Nezapomínejme, že i nic nedělání má v našem životě své místo!