V sobotu 19. září se v Los Angeles otevřelo Lucas Museum of Narrative Art a mezi hosty se objevila trojice, kterou pohromadě často nevidíme: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro a Al Pacino. Všichni tři se během večera společně vyfotili a vznikl jeden z těch snímků, u kterých nepotřebujete příliš dlouhý caption.
Nevíte, kdo je George Lucas?
George Lucas patří k lidem, kteří změnili podobu moderního Hollywoodu. Režisér, scenárista a producent stojí především za vznikem světů Star Wars a Indiana Jones, v roce 1971 založil produkční společnost Lucasfilm a později také technologické studio Industrial Light & Magic. Jeho vliv ale nekončí u filmu, dlouhodobě sbírá ilustrace, komiksy, fotografie a další formy vizuálního vyprávění. Právě z této sběratelské vášně nakonec vzniklo Lucas Museum of Narrative Art.
Muzeum, na které George Lucas čekal více než deset let
Hlavní hvězdou večera ale tentokrát nebyl nikdo z červeného koberce. Lucas Museum of Narrative Art je projektem George Lucase a jeho manželky Mellody Hobson a cesta k jeho otevření zabrala více než dekádu. Futuristickou budovu navrhl architekt Ma Yansong se studiem MAD a uvnitř se na více než 100 000 čtverečních stopách výstavní plochy nachází přes třicet galerií.
A pokud při slově Lucas automaticky čekáte muzeum Star Wars, realita je podstatně širší. Instituce je věnovaná vizuálnímu vyprávění napříč staletími, od maleb a ilustrací přes komiksy a fotografii až po film. Ve sbírce najdete práce Normana Rockwella, Fridy Kahlo nebo Roberta Crumba, ale také kompletní Lucasovy filmové archivy z let 1971 až 2012. Popkultura tu stojí vedle tradičního umění zcela záměrně.
Jeden večer, skoro celý Hollywood
Opening samotný tomu odpovídal. Hosté si jako jedni z prvních prošli nové galerie, na střeše následovala drone show uváděná Oprah Winfrey a Samuelem L. Jacksonem a večer zakončili Black Eyed Peas. Možná ještě působivější než jednotlivá jména byly skupinové fotografie. Na jedné se vedle George Lucase objevili například Francis Ford Coppola, Christopher Nolan, Peter Jackson, Spike Lee, Steven Spielberg, Denis Villeneuve, Ron Howard nebo Guillermo del Toro. Na jiné právě DiCaprio, De Niro a Pacino.
Muzeum se veřejnosti oficiálně otevřelo 22. září. Kromě více než třiceti galerií zahrnuje výzkumnou knihovnu, restauraci Skywalker Grill a rozsáhlý park a zahrady. A jestli chtěl George Lucas svým openingem připomenout, jak velkou část filmové kultury za posledních padesát let ovlivnil, stačilo se podívat na jednu fotografii. Leo, Bob a Al. Case closed.