Data jako barva, algoritmus jako štětec

Žádný kreativní nápad nevzniká z jediného zdroje. Ovlivňují ho lidé, místa, vzpomínky, emoce i zdánlivě nepodstatné momenty, které se postupně skládají do výsledné podoby. Právě z této myšlenky vychází Curious Studio by IQOS, platforma postavená na zvídavosti, spolupráci a samotném procesu tvorby.
„Curious Studio je přirozeným pokračováním toho, co IQOS reprezentuje: přesvědčení, že zvídavost není jen způsob myšlení, ale také hnací síla, která posouvá lidi vpřed,“ říká Alina Igritskaya, ředitelka marketingu pro bezdýmné produkty Philip Morris International.
Projekt vzniká společně s OUCHHH Collective, multidisciplinárním studiem pohybujícím se na pomezí umění, designu, vědy a technologií využívajících umělou inteligenci. V jeho čele stojí digitální umělec Ferdi Alici, který se dlouhodobě zabývá tím, jak lze data a technologie proměňovat v nový druh kreativního jazyka.
Curious Studio přitom nevzniká jako jednorázová hotová instalace. Je navrženo jako postupně se vyvíjející kreativní proces, do kterého v jednotlivých fázích vstupují různí lidé, kultury a disciplíny. Každý z nich v něm zanechává vlastní stopu a ovlivňuje jeho další podobu.
První základy vznikly v Dubaji
První kapitola projektu se odehrála na Dubai Design Weeku 2026, kde OUCHHH Collective spojilo síly se čtrnácti mezinárodními tvůrci. Jejich společným tématem byla otázka, co nového může vzniknout ve chvíli, kdy se potkají rozdílné kultury, kreativní přístupy a způsoby vidění světa.
Mezi zapojenými tvůrci byli například saúdsko-kuvajtské duo Karrouhat+Hifi, irácký designér Cheb Moha nebo kuvajtská umělkyně Abrar Zenkawi. Do společného experimentu přinesli prvky vycházející z arabské kultury, hudby a vizuální tradice, které následně dostaly novou podobu prostřednictvím digitálních technologií.
Instalace nebyla určena jen k pozorování. Lidé mohli vstupovat přímo do jejího fungování: mixovat melodie, vytvářet vizuální stopy pomocí pohybu a doteku nebo se podílet na vzniku digitální mozaiky.
Jednotlivé vstupy se postupně propisovaly do společného vizuálního výstupu. To, co člověk v prostoru udělal, tak nezmizelo, ale stalo se součástí něčeho většího. Přesně v duchu základního principu Curious Studia: výsledná kreativní podoba nevychází z jediného zdroje, ale vzniká propojením mnoha různých stop.
V Dubaji byla zároveň představena limitovaná edice IQOS ILUMA i BEYOND, která se stala symbolem Curious Studia a jeho myšlenky zvídavosti, společné představivosti a kreativního zapojení.
Když se data stanou kreativním materiálem
Pro OUCHHH Collective není technologie cílem, ale nástrojem. Studio pracuje s daty, pohybem, algoritmy i umělou inteligencí a jejich prostřednictvím hledá vztahy a vzorce, které na první pohled nemusí být viditelné.
Ferdi Alici svůj přístup vystihuje jednoduše: „Data jako barva, algoritmus jako štětec.“
Podobně přistupuje také k umělé inteligenci. Nevnímá ji jako náhradu lidské kreativity ani jako zkratku k výsledku. V pojetí OUCHHH se stává dalším nástrojem, který umožňuje odkrývat skryté vazby mezi lidmi, místy, emocemi a informacemi.
V centru přitom stále zůstává člověk a jeho schopnost ptát se, všímat si, představovat si nové možnosti a propojovat zdánlivě nesouvisející věci.
Alici současné období vnímá jako určitou formu digitální renesance. Nástroje se sice zásadně proměnily, samotná touha experimentovat a tvořit ale zůstává. „Máme stejné nastavení mysli jako malíři před pěti sty lety, jako Michelangelo, Van Gogh nebo Leonardo,“ říká.
A stejně optimisticky vnímá i další vývoj vztahu člověka a umělé inteligence. „Bude to další symbiotický vztah mezi strojem a lidmi. Lidé si vždy najdou cestu, jak tvořit s umělou inteligencí nebo bez ní,“ dodává.
Další zastávka Milán
Dubají příběh Curious Studia nekončí. Další lidé z různých částí světa budou v průběhu následujících měsíců přidávat své vlastní vstupy a zanechávat stopy, které se stanou součástí postupně se rozvíjejícího projektu.
Cesta nakonec povede do Milána, kde se během Milan Design Weeku 2027 jednotlivé vrstvy společného experimentu propojí v další podobě Curious Studia.
Ferdi Alici zatím finální výsledek neodhaluje. „Bude to překvapení pro všechny,“ říká a naznačuje, že půjde o jeden z nejambicióznějších projektů, na kterých dosud pracoval.
Technologie mohou měnit způsob, jakým tvoříme, i nástroje, které při tom používáme. Curious Studio ale staví na myšlence, že prvotní impuls zůstává lidský: zvídavost a touha objevovat něco nového.