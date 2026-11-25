Myšák a linecké s černým rybízem
Pod dohledem šéfcukráře Lukáše Pohla pečou v podniku Myšák cukroví z prvotřídních surovin – kvalitního másla a čokolády, pražených ořechů i sicilských citronů. Klasické vanilkové rohlíčky letos upekli z pistácií z Bronte, linecká srdíčka namazali marmeládou z černého rybízu a nechybějí ani hvězdičky s krémem z mandlí z Avoly. Všech dvanáct druhů navíc schovali do krásné plechové krabičky.
Cena: 2 555 Kč za 1 kg
Vosí bonboniéra z Etapy
Karlínský podnik Etapa připravil vánoční box plný poctivého domácího cukroví. Základem je kvalitní farmářské máslo ze Struh a vejce od šťastných slepiček. Vedle išelských dortíčků, kokosových kuliček nebo ořechů s pekanovým krémem ovšem stojí za pozornost jejich vosí hnízda. Ta plní krémem z vlastního vaječného likéru a staví je nikoli na piškot, ale na linecké kolečko. Dostat je můžete i v originální vosí bonboniéře.
Cena: 1 050 Kč za 550 g
Zelené cukroví od Maršálka
Na vánoční cukroví od porotce pořadu Peče celá země Josefa Maršálka se každoročně stojí fronty. Jeho kolekce totiž vzniká v omezeném množství v pekařské dílně v Oderských vrších. Mezi dvanácti druhy nechybí tradiční chutě, ale ani zelené včelí úlky z pistácií, linecké mazané citronovo-vanilkovým džemem nebo zázvorovo-jablečné želé kostky. Výsledkem je barevná vánoční kolekce s osobitým rukopisem jednoho z nejznámějších českých cukrářů.
Cena: 1 750 Kč za 1 kg
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Skálovy banánky a lanýže
Cukrář Skála sází na osvědčenou klasiku, kterou doplnil několika nápaditými kombinacemi. Jeho vánoční kolekce nabízí dvanáct druhů tradičního cukroví v poctivém kilovém balení. Už se nám sbíhají sliny na polomáčené banánky, kokosové věnečky, pistáciové hvězdičky s višňovým džemem nebo arašídové lanýže.
Cena: 1 699 Kč za 1 kg
Mrzutý perníček
Brněnský podnik Sorry – Pečeme Jinak přichází s cukrovím, které se nebojí vystoupit z řady. Místní specialitou jsou takzvané Voodoo perníčky, připravované z jejich tradičního těsta, do kterého se promítá výrazná chuť koření, medu a poctivé ruční práce. Výsledkem je krásně voňavá klasika v netradičním pojetí, která potěší všechny, kdo hledají něco jiného než obvyklé vanilkové rohlíčky a linecké.
Cena: 75 Kč za 1 kus
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