Ronaldo a Georgina
Je to jeden z těch vztahů, u kterých máte pocit, že o něm víte úplně všechno. Viděli jsme jejich dovolené, luxusní domy, děti, červené koberce i život, který by bez problémů vydal na několik sezon reality show. Přesto si Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez jednu věc nechávali až překvapivě dlouho pro sebe. Svatbu.
Teď už je ale oficiálně po všem. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez jsou manželé. Dvojice se vzala 11. srpna 2026 v portugalském Cascais, při soukromém civilním obřadu. O svatbě informovali sami prostřednictvím sociálních sítí fotografií svých rukou s jednoduchými zlatými snubními prsteny.
Přesně rok po zásnubách
Jejich svatba přišla přesně rok poté, co Georgina oznámila zásnuby. V srpnu 2025 zveřejnila fotografii, na které ukázala obrovský zásnubní prsten, a k ní přidala jednoduchý vzkaz. Po téměř deseti letech vztahu tak bylo jasné, že další kapitola jejich příběhu bude svatební.
Dvojice se poprvé setkala v Madridu v době, kdy Georgina pracovala jako prodavačka v obchodě Gucci. Ronaldo byl tehdy už jedním z nejslavnějších fotbalistů planety. Z nenápadného setkání v obchodě se postupně stal vztah, který sledují miliony lidí po celém světě.
Georgina se z prodavačky postupně stala modelkou, podnikatelkou a jednou z nejsledovanějších osobností na sociálních sítích. Jejich život navíc dokumentuje také její netflixová reality show I Am Georgina, která ukazuje jejich rodinu, cestování, módu i každodenní život po boku fotbalové superstar.
Žádná svatba pro tisíce hostů
Pokud jste čekali svatbu, která bude připomínat spíš předávání Zlatého míče než rodinnou oslavu, zatím to vypadá úplně jinak. Obřad byl podle dostupných informací velmi malý a soukromý. Po jejich boku bylo jejich pět dětí: Cristiano Jr., dvojčata Eva a Mateo, Alana Martina a Bella Esmeralda.
Právě rodina je přitom v jejich vztahu jedním z hlavních témat. Ronaldo má z předchozího období syna Cristiana Jr. a dvojčata Evu a Matea, zatímco s Georginou má dcery Alanu Martinu a Bellu Esmeraldu. V roce 2022 pár tragicky přišel o syna Ángela, Bellino dvojčete. Po letech života, který je neustále pod dohledem kamer a fotografů, se rozhodli jeden z nejdůležitějších okamžiků svého vztahu držet především mezi sebou.
Od Gucciho až k Ronaldovi
Na jejich příběhu je vlastně nejzajímavější to, jak moc se během několika let změnil Georginin život. Když se s Ronaldem potkala, pracovala v obchodě Gucci v Madridu. Dnes je sama celebritou, která má miliony sledujících, vlastní módní spolupráce a reality show. Její vztah s Ronaldem jí otevřel dveře do světa, ve kterém se z partnerky jednoho z nejznámějších sportovců stala samostatná veřejná osobnost.
A Ronaldo? Ten mezitím pokračuje v kariéře, která už dávno přesáhla hranice fotbalu. Jeho jméno je globální značka, jeho životní styl sledují miliony lidí a z jeho vztahu s Georginou se postupně stala jedna z nejviditelnějších celebrity love stories současnosti.