Neexistuje jedno správné jídlo
Na internetu najdete desítky rad o tom, jaké jídlo si dát před tréninkem. Banán. Ovesnou kaši. Protein. Vejce. Nebo vůbec nic. Realita je trochu méně dramatická. Podle odborníků záleží především na vašem metabolismu a typu pohybu. U běžného tréninku kratšího než 90 minut má tělo zpravidla dostatečné zásoby glykogenu, takže není nutné se těsně před cvičením nacpat sacharidy.
Pokud ale jdete zvedat činky, proteinový shake dává smysl. Pro kardio je naopak vhodnější něco lehčího, například řecký jogurt s ovocem, banán s mandlemi nebo overnight oats.
Co si dát před posilovnou?
Pokud vás čeká silový trénink, větší jídlo si dejte přibližně dvě hodiny předem. Ideální je kombinace bílkovin, sacharidů a zdravých tuků. Dobrou volbou může být omeleta se špenátem a houbami, kuřecí nebo tuňákový těstovinový salát, hovězí stir-fry se zeleninou nebo vejce s lososem a avokádem. Naopak není úplně nejlepší nápad dát si těsně před tréninkem velkou porci. Tělo pak místo svalů řeší především trávení a výsledkem může být pocit těžkosti, nadýmání nebo reflux.
A co když cvičíte ráno?
Někomu ranní trénink nalačno funguje bez problémů, jiný má naopak po dvaceti minutách pocit, že mu došla baterka. Pokud patříte do druhé skupiny, nemusíte si připravovat žádnou fitness hostinu. Stačí něco malého a rychle stravitelného, třeba banán nebo proteinový nápoj.
Nemusíte trefit magickou hodinu
A teď možná ta nejlepší zpráva: není potřeba stát před lednicí a odpočítávat 90 minut do tréninku. Výzkum ukazuje, že mnohem důležitější než přesný timing je celkový příjem bílkovin a energie během dne. Systematický přehled publikovaný v roce 2024 navíc nenašel zásadní rozdíl v nárůstu svalové hmoty podle toho, jestli lidé přijali protein před tréninkem, nebo až po něm.