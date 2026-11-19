České Vánoce, prosím!
Vánoční nákupy mají jednu nepříjemnou vlastnost. Začínají nevinně, jedním dárkem pro maminku, a končí otázkou, kam zmizela listopadová výplata. Letos jsme se proto rozhodli spojit příjemné s užitečným. Podpořit české značky, objevit zajímavé produkty a přitom se vejít do tisícovky. Tentokrát jsme se zaměřili na vánoční dárky, které potěší milovníky krásných věcí, kosmetiky i drobných každodenních radostí.
1. Papelote: Zápisník, který budete chtít nosit všude
Vegablok A5 – Chaotic Rhythm | 599 Kč
Znáte někoho, kdo má neustále hlavu plnou nápadů, plánů a seznamů? Česká značka Papelote dokazuje, že i obyčejný zápisník může být malým designovým objektem. Model Chaotic Rhythm zaujme výrazným grafickým zpracováním a potěší každého, kdo má slabost pro krásné papírnictví. Ať už do něj bude psát pracovní poznámky, cestovatelské plány, nebo novoroční předsevzetí, rozhodně ho nebude chtít schovávat do šuplíku.
Ikonický Vegablok se dočkal designového upgradu. Hlavní slovo má i nadále minimalismus, nově jej však doplňují dvě barevné záložky pro snazší orientaci a hravý slepotisk na obálce, který zápisníku dává osobitý charakter. Nechybí ani praktická papírová kapsa a gumička, díky nimž zůstane vše důležité bezpečně na svém místě.
2. KAARET: Šperk, který nikdo jiný mít nebude
Hydra Ring | 600 Kč
Šperků není nikdy dost. Zvlášť pokud mají trochu jiný příběh než ty z běžných obchodních řetězců. Pražská značka KAARET pracuje s upcyklací materiálů a vytváří originální doplňky v malých kolekcích. Prsten Hydra Ring je skvělým tipem pro kamarádku nebo sestru, která miluje výrazné detaily a ráda objevuje méně známé návrháře.
3. Manufaktura: Vánoce zabalené do vůně punče
Dárková sada Vánoční punč | 995 Kč
Pokud existuje vůně, která dokáže během několika vteřin navodit vánoční atmosféru, je to kombinace jablek, pomerančů a hřejivého koření. Česká Manufaktura ji přenesla do kosmetické kolekce Vánoční punč. Dárková sada obsahuje čtyři produkty pro péči o tělo, ruce a rty. Ideální pro maminku, sestru nebo kamarádku, která miluje dlouhé zimní večery a voňavou kosmetiku.
4. VUCH: Peněženka, která rozhodně není nudná
Peněženka Judy Jasmine | 899 Kč
Praktický dárek nemusí být nudný. Česká značka VUCH si zakládá na hravých detailech, výrazných barvách a doplňcích, které dokážou oživit i ten nejjednodušší outfit. Peněženka Judy Jasmine je ideální pro kamarádku nebo sestru, která ráda střídá kabelky, ale na pěknou peněženku nedá dopustit. A na rozdíl od některých vánočních dárků ji bude používat každý den.
5. Beviro: Malá parfémová výprava pro něj
Discovery Set Eau de Toilette | 349 Kč
Kupovat někomu parfém naslepo je trochu risk. Zvlášť pokud dotyčný tvrdí, že mu voní úplně všechno, ale nakonec používá stále jednu a tu samou vůni. Česká značka Beviro nabízí elegantní řešení v podobě testovací sady toaletních vod. Obdarovaný si může jednotlivé vůně vyzkoušet a sám zjistit, která mu sedí nejlépe. Praktický a trochu nečekaný dárek pro partnera, bratra nebo kamaráda.
6. AESTA: Vánoce, které voní jako cukroví
Sójová svíčka Cukroví | 600 Kč
Existují dva typy lidí. Ti, kteří začínají péct cukroví už v listopadu, a ti, kteří si raději zapálí svíčku a užívají si výsledek bez práce. Pro druhou skupinu máme ideální dárek. Česká značka AESTA vyrábí minimalistické sójové svíčky a její vánoční kolekce dokáže proměnit obyčejný večer v malý sváteční rituál. Navíc vypadá krásně i jako dekorace.
7. LOBEY: Malý kosmetický luxus pro zimní dny
Balíček Essential MINI | 548 Kč
Zimní měsíce dokážou dát pokožce pořádně zabrat. A právě proto je kvalitní kosmetika jedním z dárků, které mají skutečné využití. Česká značka LOBEY nabízí balíček Essential MINI, který potěší milovníky jednoduché a promyšlené péče. Příjemná pozornost pro kamarádku, která ráda zkouší nové kosmetické značky, ale také pro někoho, kdo si chce dopřát trochu času pro sebe.
8. A.Mon.ceramics: Hrneček, ze kterého bude ranní káva chutnat ještě lépe
Fialový keramický hrneček 320 ml | 500 Kč
Některé věci jsou tak krásné, že se z nich okamžitě stane oblíbená součást každodenních rituálů. Přesně takový je fialový hrneček od české značky A.Mon.ceramics. Vyrábí se ručně z puntíkaté kameniny a každý kus je díky drobným odlišnostem originál. Jemná fialová barva a hravé provedení z něj dělají ideální dárek pro milovníky kávy, čaje i originálního českého designu. A upřímně, tenhle bychom si nejraději nechali sami.
9. Recycle Store: Dárek pro ty, kteří milují módu s příběhem
Recycle Gift Voucher | 1 000 Kč
Máte ve svém okolí někoho, kdo raději než do běžných módních řetězců vyráží objevovat originální kousky z druhé ruky? Pak máme ideální tip. Pražský Recycle Store nabízí dárkový poukaz v hodnotě 1 000 korun, díky kterému si obdarovaný může vybrat přesně podle svého vkusu. Ať už hledá zajímavý denim, výrazný doplněk, nebo nový oblíbený kousek do šatníku, dostane příležitost objevit něco neokoukaného. Navíc je to krásný způsob, jak podpořit udržitelnější přístup k módě.
Vánoční dárky nemusí mít slavné logo ani cenovku s několika nulami, aby udělaly dojem. Někdy stačí zajímavý nápad, kvalitní zpracování a trochu pozornosti při výběru.