Céline Dion nikdy úplně nezmizela. My Heart Will Go On se nepřestalo hrát, její devadesátkové videoklipy dál žily vlastním internetovým životem a její módní období z druhé poloviny minulé dekády připomnělo, že Céline umí přitáhnout pozornost i bez jediného tónu. Jenže to, co se kolem ní děje právě teď, je něco jiného.
Po více než šesti letech bez plnohodnotného koncertu se 12. září vrátila na pódium před 30 tisíc lidí v pařížské Plénitude Areně. Dvě hodiny a patnáct minut, 25 skladeb a Céline zpátky tam, kde jsme ji tak dlouho neviděli. Její pařížská rezidence má nakonec čítat 26 koncertů a pokračovat až do května 2027. A Paříž mezitím dostala Céline fever.
Céline je teď všude
Před Royal Monceau, kde během pobytu bydlí, se pravidelně shromažďují fanoušci. Céline za nimi chodí, povídá si s nimi, tančí a občas se přidá i ke spontánnímu zpívání. Někteří kvůli několika minutám s ní čekají před hotelem desítky hodin. Do toho přišla móda.
Její cesty z hotelu na koncert se během září proměnily v malou přehlídku samy o sobě. Alaïa, Loewe, Givenchy, Tom Ford, Bottega Veneta, Saint Laurent, Jacquemus, Phoebe Philo nebo Balenciaga. Céline byla fashion girl už dávno předtím, než jsme tak začali každému říkat, jen teď se k téhle roli vrátila naplno. A když na její koncert přijde Rihanna jednou, je to hezký celebrity moment. Když přijde podruhé během několika týdnů, už je to trochu statement.
Pak přišlo „I’m Alive“
Pokud ale její zářijový návrat potřeboval jeden dokonale načasovaný moment, dostal ho 28. září.
L’Oréal Paris pořádal na začátku Paris Fashion Weeku svou každoroční přehlídku před Eiffelovou věží. Po mole prošly Kendall Jenner, Heidi Klum, Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis nebo Aishwarya Rai nebo dokonce i Aňa Gaislerová. A na závěr se objevila Céline.
V dlouhých černých šatech přišla na pódium a začala zpívat I’m Alive.
Ano. I’m Alive.
Skladba z roku 2002 by za normálních okolností byla nostalgickou volbou. Po posledních letech Céline Dion ale její název nepotřeboval žádné další vysvětlení.
Z balad na TikTok
Zajímavější je, že současná Céline nežije jen z nostalgie lidí, kteří si pamatují Titanic v kině. Její hudbu a osobnost postupně objevilo mladší publikum. Staré videoklipy a rozhovory se vracejí jako memes a TikTok sounds, její teatrálnost najednou perfektně zapadá do internetové kultury a sama Céline letos v lednu spustila vlastní TikTok. Jedním z virálních momentů se stalo i její trochu absurdní What’s in My Bag? video.
Možná právě proto působí její současný návrat jinak než klasické comebacky velkých hvězd minulých dekád. Céline se nesnaží předstírat, že je někým novým. Pořád je přehnaná. Pořád emotivní. Pořád schopná začít zpívat uprostřed rozhovoru a udělat z obyčejného odchodu z hotelu malou show.
Comeback, který začal už na Eiffelovce
První velký náznak přišel už v létě 2024. Po zveřejnění diagnózy stiff-person syndrome a zrušení koncertů se Céline objevila na závěru zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Paříži. Z Eiffelovy věže zazpívala Hymne à l’amourÉdith Piaf.
O dva roky později stojí ve stejném městě znovu před Eiffelovkou. Tentokrát během Fashion Weeku a se skladbou, jejíž název by pro ten moment těžko někdo napsal lépe.
I’m Alive.
Céline Dion je zpátky.