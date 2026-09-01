Velký návrat Alcaraze. Na US Open ukázal i nové tenisky Travise Scotta


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Carlos Alcaraz ze Španělska během prvního kola mužské dvouhry proti Romanu Safiullinovi na US Open 2026 v New Yorku. 31. srpna 2026. (Foto: Matthew Stockman/Getty Images) | foto: Matthew Stockman

Mariana Vašutová
  18:00
Carlos Alcaraz se po měsících vrací na tenisový kurt a rozhodně nepřišel underdressed. Nové vlasy, nový outfit a hlavně tenisky od Travise Scotta. Španělský tenista tak znovu potvrzuje, že tenis už dávno není jen o tom, co se děje mezi čarami na kurtu.

Návrat, kterého si všiml každý

Na kurt se vrátil po 139 dnech, během kterých ho z profesionálního tenisu vyřadilo zranění zápěstí. A pokud měl někdo pochybnosti, jestli bude jeho návrat dostatečně výrazný, Alcaraz tyto pochybnosti určitě odvrátil. Proti Romanu Safiullinovi vyhrál ve třech setech a ukázal, že jeho pravá ruka je zpátky ve hře. Jenže tentokrát se nekoukalo pouze na jeho forehand.

nike

If you’re going to play, play with fire.

@carlitosalcarazz is back and coming in hot.

31. srpna 2026 v 15:56, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 9:24
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Alcaraz dorazil s delšími vlasy, které jsou určitě velkou změnou od loňského krátkého sestřihu a ještě větší pozornost vzbudilo jeho oblečení. Po basketbalově laděném outfitu, který ukázal během smíšené čtyřhry se Serenou Williams, přišel na singl v ombré hnědém tílku, šortkách a nových teniskách.

Travis Scott přichází na tenisový kurt

Největší pozornost přitáhly tentokrát boty. Alcaraz měl na sobě nové Travis Scott x Cactus Jack x Nike Zoom Vapor 12 HC v barevné kombinaci pale ivory/cacao. Tenisky spojují klasickou výkonnostní tenisovou botu s jedním z nejrozpoznatelnějších prvků Travisova designu, tedy jeho ikonickým obráceným Swooshem. Do prodeje by se měly dostat později na podzim.

Tenisky Nike v kolaboraci s Travisem Scottem, které měl na sobě Carlos Alcaraz během prvního kola mužské dvouhry proti Romanu Safiullinovi na US Open 2026 v New Yorku. 31. srpna 2026. (Foto: Patrick Smith/Getty Images)

A že nejde o náhodný stylingový experiment, naznačilo i nové promo Nike, ve kterém se vedle Travise Scotta objevuje právě Alcaraz. Rapper ho v kampani představuje téměř jako akčního hrdinu, který se po pauze vrací zpátky do hry.

Tenis už dávno není jen tenis

Alcaraz je přitom přesně typ sportovce, kterého Nike potřebuje. Je mladý, vyhrává grandslamy a zároveň má dost osobnosti na to, aby jeho oblečení žilo vlastním životem i mimo kurt. A právě to je na současném tenisu zajímavé. Hráči už nejsou jen sportovci v dresech svých sponzorů. Jejich účesy, hodinky, tenisky nebo spolupráce s hudebníky se řeší skoro stejně intenzivně jako jejich výsledky.

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