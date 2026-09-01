Návrat, kterého si všiml každý
Na kurt se vrátil po 139 dnech, během kterých ho z profesionálního tenisu vyřadilo zranění zápěstí. A pokud měl někdo pochybnosti, jestli bude jeho návrat dostatečně výrazný, Alcaraz tyto pochybnosti určitě odvrátil. Proti Romanu Safiullinovi vyhrál ve třech setech a ukázal, že jeho pravá ruka je zpátky ve hře. Jenže tentokrát se nekoukalo pouze na jeho forehand.
Alcaraz dorazil s delšími vlasy, které jsou určitě velkou změnou od loňského krátkého sestřihu a ještě větší pozornost vzbudilo jeho oblečení. Po basketbalově laděném outfitu, který ukázal během smíšené čtyřhry se Serenou Williams, přišel na singl v ombré hnědém tílku, šortkách a nových teniskách.
Travis Scott přichází na tenisový kurt
Největší pozornost přitáhly tentokrát boty. Alcaraz měl na sobě nové Travis Scott x Cactus Jack x Nike Zoom Vapor 12 HC v barevné kombinaci pale ivory/cacao. Tenisky spojují klasickou výkonnostní tenisovou botu s jedním z nejrozpoznatelnějších prvků Travisova designu, tedy jeho ikonickým obráceným Swooshem. Do prodeje by se měly dostat později na podzim.
A že nejde o náhodný stylingový experiment, naznačilo i nové promo Nike, ve kterém se vedle Travise Scotta objevuje právě Alcaraz. Rapper ho v kampani představuje téměř jako akčního hrdinu, který se po pauze vrací zpátky do hry.
Tenis už dávno není jen tenis
Alcaraz je přitom přesně typ sportovce, kterého Nike potřebuje. Je mladý, vyhrává grandslamy a zároveň má dost osobnosti na to, aby jeho oblečení žilo vlastním životem i mimo kurt. A právě to je na současném tenisu zajímavé. Hráči už nejsou jen sportovci v dresech svých sponzorů. Jejich účesy, hodinky, tenisky nebo spolupráce s hudebníky se řeší skoro stejně intenzivně jako jejich výsledky.