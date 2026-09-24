Jsou Matthew McConaughey a Woody Harrelson opravdu bratři?
Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou přátelé už téměř třicet let. Jejich rodiny spolu tráví dovolené, děti jednoho říkají druhému „Uncle Woody“ a „Uncle Matthew“ a za sebou mají i společné projekty včetně EDtv nebo první řady True Detective. Teď přidávají další. A tentokrát je jejich vlastní život prakticky součástí scénáře. Nová osmidílná komedie Brothers vstupuje na Apple TV a McConaughey s Harrelsonem v ní hrají fiktivní verze sebe samých. Zápletka přitom vychází z otázky, kterou oba řeší i mimo kamery: Co když jsou skutečně bratři? A ne, nevzniklo to jen v hlavě scenáristy.
Jedno „znala jsem ho“ a roky spekulací
Všechno začalo během společné dovolené v Řecku, kdy přišla řeč na to, jak moc si jsou oba herci a jejich rodiny podobní. McConaugheyho matka Kay tehdy Woodymu řekla, že jeho otce Charlese Harrelsona znala. Podle Matthewa ovšem způsob, jakým slovo „znala“ vyslovila, naznačoval, že jejich vztah nemusel končit u obyčejného seznámení.
Když se později začali probírat minulostí svých rodičů, zjistili, že ani časově není jejich teorie nemožná. V období kolem Matthewova početí byli jeho rodiče odloučení a objevily se také možné stopy po setkání Kay s Charlesem Harrelsonem v západním Texasu.
Woody by záhadu nejraději vyřešil jednoduše: DNA testem. Matthew je zdrženlivější. Výsledek by pro něj totiž mohl znamenat také zjištění, že muž, kterého celý život považoval za svého otce, jeho biologickým otcem nebyl. Test tedy stále nemáme. Máme ale Brothers.
Brothers si z jejich skutečného života bere to nejlepší
Seriál začíná ve chvíli, kdy se Woodymu rozpadne svatba jeho dcery. Sbalí proto rodinu a na nějakou dobu se nastěhuje k Matthewovi na ranč v Austinu. Původně má jít o možnost na chvíli vypnout. Pak ale Matthewova matka Ma Mac, kterou hraje Holland Taylor, omylem vypustí dlouho ukrývané rodinné tajemství: Matthew a Woody by mohli být bratři.
Woody se okamžitě pustí do pátrání a prakticky obrátí ranč vzhůru nohama ve snaze zjistit pravdu. Matthew mezitím řeší vlastní krizi identity, protože zvažuje kandidaturu na guvernéra Texasu. Realita se tak rychle míchá s fikcí a tvůrci si s hranicí mezi skutečnými McConaugheym a Harrelsonem a jejich seriálovými verzemi evidentně příliš hlavu nelámou.
Za seriálem stojí Lee Eisenberg, který má za sebou například The Office nebo WeCrashed. Matthew a Woody nejsou jen hlavními hvězdami, ale také výkonnými producenty. Vedle nich se objeví Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton nebo Holland Taylor.
Třicet let přátelství přepsaných do osmi epizod
Na Brothers je možná nejzajímavější právě to, že divák nikdy úplně neví, kde končí skutečnost. Seriál si půjčuje jejich přátelství, rodiny, pověst i skutečnou teorii o společném otci a kolem nich staví fiktivní příběh.
Oba herci navíc nemusejí chemii před kamerou příliš předstírat. Jejich přátelství začalo už v devadesátých letech a McConaughey nedávno přiznal, že za tu dobu přišly nejen společné dovolené a večírky, ale také pořádné hádky. Při některých mezi nimi údajně tekla i krev. Přesto spolu zůstali blízcí a jejich vztah dnes zasahuje i do životů jejich dětí.
První dvě epizody Brothers jsou na Apple TV dostupné od 23. září. Dalších šest bude přibývat každou středu a finále dorazí 4. listopadu.
A jestli po osmi dílech konečně zjistíme, zda jsou Woody Harrelson a Matthew McConaughey opravdu bratři? Minimálně máme další důvod, proč by si ten DNA test už konečně mohli udělat.