Keira Knightley je zpět na Netflixu. Druhá řada špionážního hitu slibuje ještě víc napětí


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Keira Knightley na premiéře seriálu Black Doves. | foto: Gareth Cattermole

Mariana Vašutová
  18:00
Elegantní Londýn, nebezpečná tajemství a Keira Knightley v roli ženy, která žije dvojím životem. Jeden z nejzajímavějších špionážních seriálů Netflixu se po téměř dvou letech vrací s novou řadou. Black Doves si diváky získal kombinací napětí, černého humoru a nečekaně komplikovaných vztahů. Druhá série, která dorazila na Netflix 5. listopadu, posouvá příběh tajné agentky Helen Webb ještě blíže k britské politické špičce.

Dvojí život, který se začíná komplikovat

Keira Knightley se znovu představuje jako Helen Webb, na první pohled dokonalá manželka vlivného britského politika a matka dvou dětí. Ve skutečnosti ale pracuje pro tajnou organizaci Black Doves, která obchoduje s citlivými informacemi.

Zatímco v první řadě se Helen snažila vyrovnat s vraždou svého milence a následným odhalením nebezpečného spiknutí, tentokrát jsou sázky ještě vyšší. Její manžel Wallace, kterého hraje Andrew Buchan, totiž míří do čela britské vlády. Helen se tak ocitá v situaci, kdy se její soukromý život a špionážní práce nebezpečně prolínají.

Keira Knightley na slavnostní světové premiéře první řady seriálu Black Doves,...

Staré tváře, nová nebezpečí

Vedle Knightley se vrací také Ben Whishaw jako Sam, profesionální zabiják a Helenin nejbližší přítel. Jejich neobvyklé přátelství patřilo k nejsilnějším stránkám první série a pokračování na něj znovu výrazně spoléhá. Dvojici tentokrát spojí nebezpečné spiknutí namířené proti tajemné Mrs. Reed, kterou ztvárňuje Sarah Lancashire. Do příběhu navíc vstupují nové postavy v podání Ambiky Mod, známé ze seriálu One Day, Neve Campbell nebo Sama Rileyho.

Špionážní thriller, který má styl

Black Doves není klasickým seriálem o tajných agentech. Vedle přestřelek, politických intrik a nečekaných zrad nabízí také ostré dialogy, černý humor a komplikované mezilidské vztahy. Výraznou součástí jeho atmosféry zůstává samotný Londýn. Luxusní interiéry, elegantní kostýmy a zdánlivě bezstarostný život vyšší společnosti vytvářejí kontrast se světem násilí a tajných operací.

Tvůrci a herecké obsazení seriálu Black Doves na slavnostní světové premiéře...

Za seriálem opět stojí scenárista a tvůrce Joe Barton. Druhá řada přitom více odhaluje samotnou organizaci Black Doves a její fungování. Helen postupně zjišťuje, že největší nebezpečí nemusí přicházet pouze zvenčí. A tentokrát už není v sázce jen Helenino tajemství, ale také bezpečí její rodiny.

Pokud tedy hledáte seriál na několik listopadových večerů, tohle je sázka na jistotu!

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Keira Knightley na premiéře seriálu Black Doves.
Tvůrci a herecké obsazení seriálu Black Doves na slavnostní světové premiéře první řady v BFI Southbank. Zleva Jane Featherstone, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Keira Knightley, Joe Barton a Chris Fry, 3. prosince 2024 v Londýně. (Foto: Belinda Jiao/Getty Images)
Britská herečka Keira Knightley na slavnostní světové premiéře první řady seriálu Black Doves, která se konala v BFI Southbank, 3. prosince 2024 v Londýně. (Foto: Belinda Jiao/Getty Images)
Ben Whishaw, Sarah Lancashire a Keira Knightley (zleva) na slavnostní světové premiéře první řady seriálu Black Doves, která se konala v BFI Southbank, 3. prosince 2024 v Londýně. (Foto: Belinda Jiao/Getty Images)
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