Dvojí život, který se začíná komplikovat
Keira Knightley se znovu představuje jako Helen Webb, na první pohled dokonalá manželka vlivného britského politika a matka dvou dětí. Ve skutečnosti ale pracuje pro tajnou organizaci Black Doves, která obchoduje s citlivými informacemi.
Zatímco v první řadě se Helen snažila vyrovnat s vraždou svého milence a následným odhalením nebezpečného spiknutí, tentokrát jsou sázky ještě vyšší. Její manžel Wallace, kterého hraje Andrew Buchan, totiž míří do čela britské vlády. Helen se tak ocitá v situaci, kdy se její soukromý život a špionážní práce nebezpečně prolínají.
Staré tváře, nová nebezpečí
Vedle Knightley se vrací také Ben Whishaw jako Sam, profesionální zabiják a Helenin nejbližší přítel. Jejich neobvyklé přátelství patřilo k nejsilnějším stránkám první série a pokračování na něj znovu výrazně spoléhá. Dvojici tentokrát spojí nebezpečné spiknutí namířené proti tajemné Mrs. Reed, kterou ztvárňuje Sarah Lancashire. Do příběhu navíc vstupují nové postavy v podání Ambiky Mod, známé ze seriálu One Day, Neve Campbell nebo Sama Rileyho.
Špionážní thriller, který má styl
Black Doves není klasickým seriálem o tajných agentech. Vedle přestřelek, politických intrik a nečekaných zrad nabízí také ostré dialogy, černý humor a komplikované mezilidské vztahy. Výraznou součástí jeho atmosféry zůstává samotný Londýn. Luxusní interiéry, elegantní kostýmy a zdánlivě bezstarostný život vyšší společnosti vytvářejí kontrast se světem násilí a tajných operací.
Za seriálem opět stojí scenárista a tvůrce Joe Barton. Druhá řada přitom více odhaluje samotnou organizaci Black Doves a její fungování. Helen postupně zjišťuje, že největší nebezpečí nemusí přicházet pouze zvenčí. A tentokrát už není v sázce jen Helenino tajemství, ale také bezpečí její rodiny.
Pokud tedy hledáte seriál na několik listopadových večerů, tohle je sázka na jistotu!