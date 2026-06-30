Pokud jste někdy otevřeli lifestylový magazín, je dost pravděpodobné, že jste už některou z jeho fotografií viděli. Benedikt Renč patří mezi nejvyhledávanější české fotografy. Před jeho objektiv se pravidelně staví herci, hudebníci, modelky i lidé, kteří běžně před fotoaparátem nestojí.
Stejně neodmyslitelně ale patří i ke Karlovým Varům a Esprit Clubu, který letos bude na festivalu v Císařských lázních.
Filmový festival fotí už řadu let a dobře ví, že ty nejzajímavější momenty se často odehrávají úplně jinde než na červeném koberci. Než letošní ročník naplno odstartuje, položili jsme mu několik rychlých otázek.
Máš větu, kterou nahypuješ lidi před focením?
„Ahoj, jak se máš?“
Jak dostaneš z člověka ten nejlepší výraz?
Výraz nikomu jen tak neporučíš. Spíš se snažím vytvořit dobrou atmosféru a ono to z ní nějak přirozeně vyplyne.
Co bys řekl mně, kdybych se postavila před tvůj objektiv a byla nervózní?
Že tě chápu. Já sám nenávidím, když mě někdo fotí. A pak bych se s tebou začal bavit úplně o něčem jiném.
Jaký moment z festivalu ti za všechny ty roky nejvíc utkvěl v paměti?
Splývají mi už všechny ročníky. Ale těch momentů je tolik, že vypíchnout jeden by byl snad až hřích.
Jak se podle tebe festival za ty roky změnil?
Navštěvuje ho víc lidí. Kvalita šla brutálně nahoru. Pro mě to znamená hlavně jediné, mám čím dál víc práce a musím se čím dál víc snažit.
Co se podle tebe na fotkách nedá zachytit, ale k atmosféře Varů neodmyslitelně patří?
Přátelství. Ponocování. Únava. A strašlivý zápřah.
Jaká je první věc, kterou uděláš, když se ráno ve Varech vzbudíš?
Snažím se zjistit, co je za den a jestli mám všechny věci.
Preferuješ černobílé nebo barevné fotky?
Vary mi nějak víc sedí v černobílé. Barev je všude až až.
Jaké je tvoje nejoblíbenější místo v Karlových Varech?
Postel.
Kde podle tebe vznikají během festivalu ty nejlepší momentky?
Tam, kde zrovna jsem. Rozhodně mimo red carpet a jiné oficiální scény.
Jaký je nejcennější profesní moment, který ti festival přinesl?
„Máš dvě minuty, Bene.“
Co máš na KVIFFu nejraději?
Že normální svět na týden zmizí a já se můžu naplno soustředit jen na jednu věc.
Co tě během práce dokáže nejvíc vystresovat?
Hlad.
Červený koberec, nebo zákulisí?
🙂
Overdressed, nebo underdressed?
Obojí špatně.
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OBRAZEM: Herci, zpěváci i modelky. Jak vypadal karlovarský festival pohledem objektivu uznávaného fotografa