Zpěváci, kteří si jdou pro všechno
Ještě před pár lety by to znělo trochu zvláštně. Bad Bunny je rapper, Sabrina Carpenter popová hvězda. Jeden vyprodává stadiony, druhá má hit za hitem. A teď mají doma Emmy.
Na letošních Creative Arts Emmy si oba připsali svou první televizní cenu. Sabrina ji získala za The Muppet Show, který vyhrál kategorii Outstanding Variety Special (Pre-Recorded). V projektu nebyla jen před kamerou. Dělala také výkonnou producentku a zároveň v něm vystupovala.
Bad Bunnyho večer byl ještě o něco větší. Jeho Apple Music Super Bowl LX Halftime Show vyhrála všech sedm kategorií, ve kterých byla nominovaná, včetně hlavní ceny za Outstanding Variety Special (Live). Celkem tak show získala sedm Emmy a stala se nejúspěšnější halftime show v historii Emmy.
EGOT už není tak daleko
EGOT znamená Emmy, Grammy, Oscar a Tony. Čtyři písmena, čtyři největší americké ceny a velmi krátký seznam lidí, kteří je všechny skutečně získali. Bad Bunny i Sabrina už mají Grammy. Bad Bunny je navíc od letošních Grammy šestinásobným držitelem ceny a v únoru získal i Album of the Year za Debí Tirar Más Fotos. Sabrina má na kontě dvě Grammy.
Po letošních Emmy jim tedy zbývá Oscar a Tony. U Bad Bunnyho se jeho herecká kariéra postupně rozšiřuje a před sebou má například film Porto Rico. Sabrina a její spojení s The Muppet Show jsou důkazem toho, že se pomalu přesouvá z role popové zpěvačky do pozice člověka, který dokáže celý projekt také vytvořit a produkovat.
A co Tony?
Tady už to bude trochu těžší. Tony Awards jsou ceny za americké divadlo a Broadway. Ani jeden z nich zatím nemá na kontě velkou divadelní produkci, takže právě tato soška je z celé čtveřice nejvzdálenější. Ale jestli nás posledních pár let něco naučilo, tak to, že popové hvězdy už dávno nemusí zůstat ve své původní disciplíně. Beyoncé dělá módu, Rihanna beauty, Lady Gaga film, Bad Bunny wrestling, film i Super Bowl a Sabrina už dávno není jen „ta holka z písně Espresso“.