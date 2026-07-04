Co za vznikem auta stojí, zatím není známo. Už teď je ale jasné, že jde o jedno z nejluxusnějších rallye aut vůbec. Základem designu je pětimístný vůz Alpine A290 Rallye. Ten byl představen téměř před rokem, v červenci 2025, jako zatím nejdivočejší verze civilního A290, jak píše WWD.
Zajímavé je, že na autě nebyly provedeny žádné mechanické změny. Poháněný jediným elektromotorem na přední nápravě a 52kWh baterií dokáže ujet až 380 km, přičemž se může pochlubit silou 220 koní a 300 Nm točivého momentu. Z nuly na 100 km/h pak dokáže tohle malé monstrum zrychlit za 6,4 sekundy.
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To, co dělá Alpine Lacoste Rallye 290 výjimečným, je ale jeho design. Ten si vyžádal speciální sadu barev pro exteriér i interiér, ale také osazení 290 krokodýly, tedy symbolem módní značky.
Ti jsou vidět doslova všude, především ale uvnitř, kde se objevují vzadu v kabině, na dveřních výplních , na palubní desce, na volantu a dokonce i na pásech sportovních sedaček. Celá kabina je pak laděná dočervena, aby měli lidé pocit, že sedí uvnitř krokodýlí tlamy.
Exteriér je výrazně méně agresivní, protože je z většiny laděný do bílé barvy, která má mít inspiraci v alpské krajině.
K představení vozu Alpine Lacoste A290 Rallye uvádí značka Lacoste také kapslovou kolekci, která zahrnuje polokošile, trička, doplňky a brandované zboží. Což jsou také jediné věci, které si mohou lidé koupit, protože samotné auto na prodej není.
Alpine navíc ani neuvedlo, jakou hodnotu tento projekt má. Cena klasické verze se ale pohybuje okolo 59 tisíc euro, což je zhruba 1,4 milionu korun.