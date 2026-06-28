Když se z flirtování stane outsourcing
Moderní randění nikdy nebylo jednoduché. Jen se mění důvody, proč je komplikované. Jedna generace řešila, jestli zavolat po prvním rande. Další přemýšlela, kdy poslat první zprávu. Dnes se čím dál více lidí ocitá před úplně novou otázkou. Jak velká část konverzace je ještě naše a jak velkou část už přebírá umělá inteligence?
Stačí několik sekund. Nahrajete screenshot konverzace, napíšete „co mám odepsat?“ a během chvíle dostanete odpověď, která je vtipnější, chytřejší nebo sebevědomější, než by vás možná napadla samotné. A právě v tom spočívá fascinace i problém současného randění. Nikdy nebylo jednodušší působit zajímavě.
Nechceme lepší konverzace, chceme lepší verzi sebe
Na první pohled se může zdát, že AI pouze usnadňuje komunikaci. Ve skutečnosti ale mění něco hlubšího. Dříve byly první zprávy určitým filtrem osobnosti. Někdo byl vtipný. Někdo trapný. Někdo působil sebejistě a někdo si neuměl poradit ani s obyčejným „Ahoj“.
Dnes lze většinu těchto rozdílů poměrně snadno vyhladit. Umělá inteligence dokáže navrhnout perfektní odpověď, vytvořit flirtující tón nebo zachránit konverzaci, která by jinak skončila po třech zprávách. Výsledkem ale není jen lepší komunikace. Výsledkem je často upravená verze nás samotných.
A právě tady začíná být situace zajímavá.
Výzkumníci z americké Stanford University dlouhodobě upozorňují, že technologie, které za nás přebírají části komunikace, mohou ovlivňovat způsob, jakým ostatní vnímají naši identitu a autenticitu. Jinými slovy, čím více komunikace delegujeme na algoritmy, tím složitější může být rozlišit, kde končí technologie a začíná člověk.
Podvádíme sami sebe?
Použít AI na pracovní e-mail je jedna věc. Použít ji při seznamování je něco úplně jiného.
Randění totiž není jen výměna informací. Je to proces poznávání. Často nepoznáváme jen druhého člověka, ale i jeho nejistoty, smysl pro humor nebo způsob přemýšlení. Pokud za nás tyto části začne vytvářet umělá inteligence, vzniká zvláštní paradox. Člověk na druhé straně si možná zamiluje styl komunikace, který ve skutečnosti nevytváříme my sami.
Podobné otázky se objevují i ve výzkumech digitální komunikace. Studie publikovaná v časopise Computers in Human Behavior ukazuje, že autenticita hraje klíčovou roli při vytváření důvěry v online vztazích. Čím větší je rozdíl mezi prezentovanou a skutečnou identitou, tím větší riziko zklamání přichází ve chvíli, kdy se vztah přesune do reality.
Neznamená to, že je používání AI při seznamování neetické. Spíš to otevírá otázku, kterou jsme si dříve nemuseli pokládat. Co vlastně znamená být sám sebou v době, kdy si můžeme nechat osobnost vylepšit jedním kliknutím?
Generace, která optimalizuje úplně všechno
Možná ale není překvapivé, že se to děje právě teď. Žijeme v době, kdy optimalizujeme téměř vše. Spánek sledují chytré hodinky. Jídlo počítají aplikace. Trénink řídí algoritmy. Kariéru pomáhají plánovat digitální nástroje.
Bylo jen otázkou času, kdy se podobný přístup dostane i do vztahů. Jenže zatímco rychlejší běh nebo efektivnější práce mají jasně měřitelné výsledky, lidské vztahy fungují jinak. Jejich hodnota často vzniká právě z nedokonalosti. Z trapných momentů, špatně formulovaných vět nebo konverzací, které nevyšly podle plánu.
Právě tyto momenty totiž prozrazují, kdo skutečně jsme. A to je něco, co zatím žádný algoritmus neumí úplně nahradit.
Zrodila se nová forma moderního randění?
Dlouho jsme řešili, jestli je správné upravovat fotky. Potom jsme diskutovali o filtrech, seznamovacích aplikacích a sociálních sítích. Teď přichází další kapitola. Pokud někdo použije AI k tomu, aby napsal lepší zprávu, je to jen moderní verze rady od kamaráda? Nebo už vytváří identitu, která mu ve skutečnosti nepatří?
Jednoznačná odpověď zatím neexistuje. Jisté ale je, že umělá inteligence nezačíná měnit pouze způsob, jak pracujeme nebo studujeme. Začíná měnit i způsob, jak se seznamujeme, flirtujeme a navazujeme vztahy. A možná nejzajímavější otázkou není, co všechno za nás AI dokáže napsat. Ale jestli si v tom všem ještě dokážeme zachovat vlastní hlas.