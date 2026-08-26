Z kurtu rovnou do ulic
Adidas vytahuje z archivů jeden ze svých nejzajímavějších modelů. Blue Suede Shoes Billie Jean King byly původně vytvořeny pro americkou tenisovou legendu po jejím vítězství nad Bobbym Riggsem v ikonickém zápase Battle of the Sexes v roce 1973. Tehdy šlo o speciální pár pouze pro Billie Jean Kingovou. Veřejnost se k nim dostává až nyní.
Modrý semiš, bílé pruhy a jednoduchá gumová podrážka zůstávají věrné originálu. Jen tentokrát jsou připravené nejen na tenisový kurt, ale především na ulici.
53 let čekání na správný moment
Načasování není náhoda. Tenisky byly představeny právě před letošním US Open, kde se zároveň připomíná 50. výročí slavného zápasu. Kingová tehdy porazila Riggse před publikem čítajícím přibližně 90 milionů lidí po celém světě a její vítězství se stalo jedním z nejvýraznějších momentů v historii ženského sportu.
Na jazyku je portrét a podpis Billie Jean Kingové, na patě rok 1973 a na druhé straně skóre zápasu 6:4, 6:3, 6:3. Součástí balení jsou také bílé tkaničky, takže si můžete vybrat mezi výraznou modrou a čistším vzhledem.
Nejde jen o vintage tenisky
Billie Jean Kingová totiž sama říká, že modré tenisky pro ni vždy znamenaly mnohem víc než jeden zápas. Připomínají podle ní pokrok, kterého bylo dosaženo, ale také práci, která stále zůstává před námi.