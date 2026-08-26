Legendární tenisky jsou zpět. Adidas připomíná Billie Jean Kingovou


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Tenisová historie dostává nový módní twist. adidas po 53 letech vrací ikonický model tenisek v novém provedení. | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  16:00
Po 53 letech se vrací tenisky, které vznikly pro jednu z největších postav tenisové historie. Adidas znovu uvádí model Billie Jean Kingové, který připomíná její legendární vítězství nad Bobbym Riggsem. Tentokrát navíc přichází přesně ve chvíli, kdy se tenisový svět chystal na US Open.

Z kurtu rovnou do ulic

Adidas vytahuje z archivů jeden ze svých nejzajímavějších modelů. Blue Suede Shoes Billie Jean King byly původně vytvořeny pro americkou tenisovou legendu po jejím vítězství nad Bobbym Riggsem v ikonickém zápase Battle of the Sexes v roce 1973. Tehdy šlo o speciální pár pouze pro Billie Jean Kingovou. Veřejnost se k nim dostává až nyní.

Modrý semiš, bílé pruhy a jednoduchá gumová podrážka zůstávají věrné originálu. Jen tentokrát jsou připravené nejen na tenisový kurt, ale především na ulici.

Billie Jean King představuje novou kampaň adidas, která vrací do hry ikonické...

53 let čekání na správný moment

Načasování není náhoda. Tenisky byly představeny právě před letošním US Open, kde se zároveň připomíná 50. výročí slavného zápasu. Kingová tehdy porazila Riggse před publikem čítajícím přibližně 90 milionů lidí po celém světě a její vítězství se stalo jedním z nejvýraznějších momentů v historii ženského sportu.

Na jazyku je portrét a podpis Billie Jean Kingové, na patě rok 1973 a na druhé straně skóre zápasu 6:4, 6:3, 6:3. Součástí balení jsou také bílé tkaničky, takže si můžete vybrat mezi výraznou modrou a čistším vzhledem.

Nejde jen o vintage tenisky

Billie Jean Kingová totiž sama říká, že modré tenisky pro ni vždy znamenaly mnohem víc než jeden zápas. Připomínají podle ní pokrok, kterého bylo dosaženo, ale také práci, která stále zůstává před námi.

Tenisová historie dostává nový módní twist. adidas po 53 letech vrací ikonický model tenisek v novém provedení.
Billie Jean King představuje novou kampaň adidas, která vrací do hry ikonické tenisky nesoucí její jméno. Model se po 53 letech vrací v novém provedení a připomíná odkaz jedné z největších tenisových legend.
Billie Jean King v nové kampani adidas představuje návrat ikonických tenisek, které nesou její jméno. Legendární americká tenistka, jedna z nejvýraznějších postav historie ženského sportu, se stala tváří nové kampaně značky. Model se vrací po 53 letech a připomíná její slavný zápas proti Bobbymu Riggsovi.
Nové tenisky adidas inspirované jedním z nejikoničtějších momentů tenisové historie. Po 53 letech se vrací legendární model v novém provedení.
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