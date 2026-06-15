Mýtus o letním saunování: Známe pět důvodů, proč jít do sauny i v horku

Saunování má u většiny z nás vyhrazené pevné místo. Zkrátka patří k zimě. Jakmile ale přijde léto, většina lidí na ni zapomene. Přitom právě teď může nabídnout možná ještě víc než v chladných měsících.
Pokud si myslíte, že sedět v sauně v devadesáti stupních během horkého letního dne nedává žádný smysl, možná vás překvapí, kolik důvodů existuje, proč by sauna měla být součástí vašeho léta stejně jako třeba koupání se v bazénu.
1. Naučíte tělo lépe snášet vysoké teploty
Zní to trochu jako paradox, ale pobyt v sauně vám může pomoci zvládat letní vedra. Lidský organismus si totiž díky pravidelnému vystavování vysokým teplotám lépe zvyká na horko. Tělo se naučí regulovat teplotu, lépe pracuje s pocením a efektivněji hospodaří s tekutinami.
2. Sauna funguje jako restart
Léto bývá obdobím běhání, cyklistiky, turistiky a dalších sportů. Tělo dostává zabrat jiným způsobem než během zimních měsíců. Sauna může být jednoduchým nástrojem regenerace. Teplo totiž podporuje prokrvení svalů, uvolňuje napětí a pomáhá tělu přepnout do odpočinkového režimu. Není náhodou, že mnoho profesionálních sportovců zařazuje saunu do svého tréninkového plánu po celý rok.
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3. V létě bývá sauna prázdnější
Zatímco v zimě připomínají populární wellness centra přeplněná nákupní centra před Vánoci, v létě bývá situace úplně jiná. Méně lidí znamená více klidu, prostoru a času pro sebe. Využít navíc můžete naplno venkovní relaxační zóny. Saunování se tak najednou může změnit z rychlé návštěvy na několikahodinový rituál.
4. Pomáhá hlavě stejně jako tělu
Většina z nás má zvláštní talent proměnit dovolenou v další pracovní projekt. Naplánovat trasu, zařídit ubytování, odpovídat na e-maily a ideálně ještě vyřešit pár restů.
Sauna funguje jako jedno z mála míst, kde podobné chování nedává smysl. Telefon zůstává ve skříňce. Nikdo po vás nic nechce. Nemůžete scrollovat sociálními sítěmi ani odpovídat na zprávy. V místnosti plné horka a ticha nezbývá mnoho jiného než sedět a být chvíli sám se sebou, což je v dnešní hektické době opravdu luxus.
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5. Vytvoříte si rituál, který nekončí s létem
Mnoho zdravých návyků selže na jednoduchém problému, a to že jsou příliš komplikované. Sauna je naopak překvapivě jednoduchá. Stačí přijít, vypnout a vydržet několik minut v horku. Právě léto je ideální období, kdy s tím začít. Návštěva sauny není útěk před zimou ani obrana proti nachlazení. Je to čas vyhrazený sobě samému. A když si tento zvyk vytvoříte během léta, je velká šance, že vám vydrží i ve chvíli, kdy se venku ochladí, dny zkrátí a všichni ostatní si na saunu teprve vzpomenou.