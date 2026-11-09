Stačí deset minut pohybu denně, nebo potřebujeme 10 000 kroků? Vědci mají odpověď

Taky se na sebe zlobíte, když jich není 10 000?
Deset tisíc kroků denně se stalo téměř univerzálním měřítkem zdravého životního stylu. Sledujeme je na chytrých hodinkách, porovnáváme v aplikacích a někdy kvůli nim večer ještě chodíme kolem domu. Jenže odkud se toto číslo vlastně vzalo? A opravdu je pro naše zdraví tak zásadní? Vědecké výzkumy posledních let naznačují, že situace je mnohem jednodušší, než nám fitness aplikace tvrdí. Zdravotní přínosy totiž začínají výrazně dříve, než se na displeji objeví vytoužených 10 000.
Deset tisíc kroků? Číslo, které vzniklo díky marketingu
Možná vás překvapí, že hranice 10 000 kroků původně nevycházela z lékařského výzkumu. Zpopularizoval ji japonský krokoměr Manpo-kei, uvedený na trh v šedesátých letech minulého století. Postupně se z ní stal celosvětově uznávaný fitness cíl, přestože neexistuje žádná biologická hranice, při jejímž překročení se najednou začnou dostavovat zdravotní výhody. To ale neznamená, že je deset tisíc kroků špatný cíl. Jen není jediným číslem, na kterém záleží.
|
Proč jsme po změně času unavenější? Vědci vysvětlují, co se děje s naším tělem
Nová studie ukazuje, že stačit může i 7 000 kroků
Rozsáhlá analýza publikovaná v červenci 2025 v odborném časopise The Lancet Public Health přinesla povzbudivé výsledky. Vědci vyhodnotili 57 studií a zkoumali souvislost mezi počtem denních kroků a zdravotními riziky. Zjistili, že lidé, kteří denně ušli přibližně 7 000 kroků, měli oproti těm, kteří zvládli pouze 2 000, o 47 % nižší riziko úmrtí během sledovaného období. Výzkum zároveň zaznamenal souvislost s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, demence i depresivních příznaků.
Důležité je ale dodat, že šlo převážně o observační výzkumy. Výsledky tedy ukazují souvislosti, nikoliv přímý důkaz, že určitý počet kroků sám o sobě těmto onemocněním zabrání. Sedm tisíc kroků se přesto ukazuje jako realistický cíl, který může přinášet výrazné zdravotní výhody.
A co když máme jen deset minut?
Dobré zprávy mají i ti, kteří většinu dne tráví u počítače a na dlouhé procházky nemají čas. Výzkum publikovaný v British Journal of Sports Medicine ukázal, že už přibližně 75 minut středně intenzivní fyzické aktivity týdně, tedy kolem jedenácti minut denně, bylo spojeno s významně nižším rizikem předčasného úmrtí.
|
Podzimní splín nebo deprese? Odborníci vysvětlují, proč nám ubývá energie a jak si zlepšit náladu
Nemusíte přitom běhat maraton ani absolvovat náročný trénink. Počítá se například svižná chůze, jízda na kole nebo tanec, při kterém se trochu zadýcháte. Deset minut denně sice není plnohodnotnou náhradou za doporučovaných 150 až 300 minut středně intenzivního pohybu týdně, ale může být velmi dobrým začátkem..
Nejlepší pohyb je ten, ke kterému se budete vracet
Možná největší chybou není to, že denně neujdeme deset tisíc kroků, ale že kvůli nesplněnému cíli přestaneme vnímat všechno, co jsme už zvládli. Desetiminutová procházka během obědové pauzy, cesta do práce pěšky nebo schody místo výtahu se mohou postupně nasčítat. A pokud nyní nachodíte jen tři tisíce kroků denně, zvýšení na čtyři nebo pět tisíc může být užitečnější než snaha okamžitě dosáhnout desetitisícové hranice.
Zdravý životní styl totiž není soutěž o nejvyšší číslo na displeji. Mnohem důležitější je pravidelnost a pohyb, který dokážete přirozeně zařadit do svého života. A pokud dnes zvládnete jen deset minut? I to se počítá.